Derrota del Lagun Onak en su debut liguero ante el Aurrera de Vitoria

El Lagun Onak no pudo arrancar la temporada con buen pie en su visita a Olaranbe. En el estreno de la 3ª RFEF, los ... de Azpeitia cayeron por 3-1 ante el Aurrera de Vitoria en un choque marcado por la falta de acierto de los visitantes y la máxima efectividad del conjunto gasteiztarra.

Desde el pitido inicial, el equipo dirigido por Ribera llevó el peso del partido. Con un dominio claro de la posesión, el Lagun Onak se instaló en campo rival durante gran parte de la primera mitad, llegando con facilidad hasta tres cuartos de área. Sin embargo, la falta de puntería en los metros decisivos impidió que el esfuerzo se tradujera en goles.

El duelo dio un giro en el minuto 42, cuando el colegiado señaló un penalti muy protestado por los jugadores y la afición visitante tras una mano que solo el árbitro pareció apreciar. El Aurrera no desaprovechó la ocasión y se adelantó en el marcador en su primer acercamiento serio a la portería de Jokin.

En la segunda parte, el guión se repitió. El Lagun continuó dominando y buscando el empate, mientras los rojillos defendían con orden y jugaban con el reloj. Dos errores defensivos casi consecutivos en la zaga azpeitiarra permitieron al Aurrera ampliar distancias con el 2-0 y el 3-0, dejando el partido prácticamente sentenciado y causando la sorpresa entre los aficionados desplazados hasta Vitoria.

El debutante Unax Uria puso el 3-1 en los minutos finales, maquillando un resultado que deja al Lagun Onak con la sensación de haber merecido más.

Partido en casa

El conjunto azpeitiarra deberá pasar página rápidamente. Por de pronto, este sábado recibirá al Deportivo Alavés en Garmendipe en la que será el estreno de la temporada en casa ante su afición. El encuentro arrancará a las 18.00.