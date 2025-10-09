Azpeitia celebra este fin de semana la cuarta edición del YK Riders Fest

Eli Aizpuru azpeitia. Jueves, 9 de octubre 2025, 20:25 Comenta Compartir

Azpeitia será escenario este fin de semana del IV. YK Riders Fest. El evento reunirá a amantes del deporte, la música y la cultura urbana. Organizado por el colectivo YK Riders, ofrecerá un completo programa de actividades en el skatepark y distintos puntos del municipio.

Los actos arrancaron ayer con un poteo en bicicleta (bizikleta poteoa).

Hoy, viernes, la programación comenzará a las 17.30 con una jornada dedicada al aprendizaje en el skatepark, donde habrá talleres y exhibiciones de BMX, break dance, scooter, skate y roller, con la colaboración del grupo Darcar. La tarde continuará con una rap session a las 20:00, seguida de una parrillada YK y una animada sesión de drum & bass hasta la noche.

El sábado 11 será el día más completo. A las 9.00 se celebrará una marcha Enduro, seguida a las 10.30 por talleres y juegos de graffiti y pulseras. A las 14.30 tendrá lugar una comida popular (YK Bazkaria), y a las 17.00 las esperadas exhibiciones. La jornada continuará con una parrillada a las 19.30 y los conciertos de Onlyfly y Trinn Fox, cerrando la noche con la actuación de Maitx (live).

Finalmente, el domingo 12 se abrirá con un mercado de segunda mano donde se podrán adquirir distintos productos. A las 17.00 se llevará a cabo la carrera infantil de bicicletas, abierta a niños y niñas hasta los 16 años.

El festival cuenta con el apoyo de numerosos comercios locales y patrocinadores como Orbea, Trail Tales, Efik, Biele Group, Oiarztun Bike, Baque, entre otros, así como la colaboración de Ipar Roller Tolosa.