El Ayuntamiento renovará la acera de la calle Aranaa partir del próximo martes

AzpeitiaEl Ayuntamiento renovará la acera de la calle Aranaa partir del próximo martes
E. A.
azpeitia.
Sábado, 11 de octubre 2025, 20:45
El Ayuntamiento de Azpeitia continúa trabajando para mejorar la accesibilidad del municipio. El próximo martes, día 14, comenzarán las obras de renovación de la acera situada entre los números 9 y 17 de la calle Arana.
Los trabajos serán ejecutados por la empresa Art Eraikuntzak, y se prevé que tengan una duración aproximada de dos meses. Durante este periodo, será necesario cerrar uno de los carriles de la carretera, por lo que el tráfico quedará restringido a un único sentido: se podrá circular desde Arana Kalea hacia Buztintzuri Errebala, pero no en sentido contrario. El presupuesto destinado a la obra asciende a 111.000 euros.