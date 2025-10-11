Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Azpeitia

El Ayuntamiento renovará la acera de la calle Aranaa partir del próximo martes

E. A.

azpeitia.

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:45

El Ayuntamiento de Azpeitia continúa trabajando para mejorar la accesibilidad del municipio. El próximo martes, día 14, comenzarán las obras de renovación de la acera situada entre los números 9 y 17 de la calle Arana.

Los trabajos serán ejecutados por la empresa Art Eraikuntzak, y se prevé que tengan una duración aproximada de dos meses. Durante este periodo, será necesario cerrar uno de los carriles de la carretera, por lo que el tráfico quedará restringido a un único sentido: se podrá circular desde Arana Kalea hacia Buztintzuri Errebala, pero no en sentido contrario. El presupuesto destinado a la obra asciende a 111.000 euros.

