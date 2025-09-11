Aprobada una modificación de crédito para adecuar nuevos trasteros en el Casco Viejo

El pasado martes se celebró el primer pleno municipal del curso en Azpeitia. En una sesión breve, en la que todas las propuestas fueron ... aprobadas por unanimidad, se abordaron varias modificaciones de crédito destinadas a financiar nuevos proyectos.

La concejala de Hacienda, Leire Goenaga, detalló las principales partidas: 305.000 euros para acondicionar un local en Matxinada plaza y 150.000 euros para avanzar en la transformación del área deportiva de Garmendipe.

En el caso de Matxinada, el Ayuntamiento adquirió recientemente un local situado en los números 9 y 10 de la plaza (980 m2). Tal y como explicó la alcaldesa, Nagore Alkorta, allí se habilitarán quince trasteros comunitarios para los vecinos del Casco Viejo y, además, se adecuará un almacén municipal en la planta baja.

Asimismo, recordó que el Consistorio ya era propietario de otro local de 160 metros cuadrados en la misma zona, situado en un sótano y conectado con el nuevo inmueble, lo que permitirá aprovechar mejor ambos espacios. «El anterior local, adquirido por el consistorio hace ya varias legislaturas no contaba con acceso. Ahora, unido a este nuevo equipamiento, podremos aprovechar también ese espacio», ha señalado Goenaga.

Tal y como reseña la alcaldesa, la habilitación de trasteros comunitarios tanto en Erdikale como en Elizkale ha tenido una «gran aprobación» entre el vecindario del Casco Antiguo por lo que la adquisición de más espacio servirá para «completar la demanda».

En paralelo, el Ayuntamiento ha puesto en marcha la licitación para definir el futuro del área deportiva de Garmendipe. La institución ha reservado 150.000 euros para este proyecto y ya ha abierto la puerta a que las empresas interesadas presenten sus propuestas. De momento, se recogerán únicamente los proyectos, sin previsión de ejecutar cambios a corto plazo.