Azkoitia

Substantziarik gabeko mendekotasunei buruzko hitzaldia gaur gurasoentzat

S.U.

AZKOITIA.

Asteartea, 7 urria 2025, 20:32

'Substantziarik gabeko mendekotasunak... Zer egin dezakete familiek?' izeneko hitzaldia eskainiko da gaur hilak 8, Udaleko Prebentzio arloak eta Jaso burue! elkarteak antolatuta. Hitzaldia 18:00etan izango da Elkargunean, eta Ortzadar Fundazioko Aida Arroyo izango da hizlaria.

«Mendekotasunak ezin dira soilik substantziekin lotu. Egun, bideojokoek, sare sozialek, erosketek, mugikorrak edota jokoak, besteak beste, adikzio mota berriak sortu ditu. Munduko Osasun Erakundearen arabera, lau pertsonatik batek badu jokabide-nahasmenen bat sustantziarik gabeko adikzioekin zerikusia duena», azaldu dute antolatzaileek.

