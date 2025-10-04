Plaza Ondo organiza una salida a Burgos para el día 23

S.U. azkoitia. Sábado, 4 de octubre 2025, 21:00 Comenta Compartir

La asociación de jubilados Plaza Ondo ha organizado un viaje a Burgos para el 23 de octubre. La salida será a las 08.00 desde la biblioteca. Las y los participantes deberán llevar su propio almuerzo, y las bebidas las llevará Plaza Ondo. La comida será a las 14.00 en el restaurante Coco, con el siguiente menú: revuelto de boletus, chorizo y morcilla de Burgos, picadillo de matanza; espárragos especiales de la casa; lechazo de Burgos asado en horno de leña; ensalada; tarta de hojaldre; vino, agua, cava y café.

El precio será de 45 euros para los socios, y de 50 euros para los no socios. Las inscripciones se abrirán el día 7.