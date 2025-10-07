Langabetuetzako 'Txirbil arroketa bidezko mekanizazioa' ikastaroan izena ematea ixtear

AzkoitiaLangabetuetzako 'Txirbil arroketa bidezko mekanizazioa' ikastaroan izena ematea ixtear
S.U.
AZKOITIA.
Asteartea, 7 urria 2025, 20:32
Langabetuei zuzendutako 'Txirbil arroketa bidezko mekanizazioa' ikastaroan izena emateko azken eguna da gaur. Foru Aldundiak finantzatutako ElkarEkin proiektuaren barruan, eta Iraurgi Berritzeneko Enplegu Arlotik sustatuta, ikastaroa urriaren 13tik apirilaren 22ra bitartean eskainiko da.
Klaseak astelehenetik ostiralera izango dira, Izarraitz Lanbide Heziketa zentroan. Izena emateko azken eguna da gaur. 688 758 494 telefonora deitu behar da (Maite).