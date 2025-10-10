Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Saioko protagonistak.

Azkoitia

'Kolorez kolore' ipuin musikatu saioa izango da liburutegian asteazkenean

E. A.

azkoitia.

Ostirala, 10 urria 2025, 20:13

Comenta

'Kolorez Kolore' ipuin musikatu saioa eskainiko da Aizkibel liburutegian urriaren 15ean, datorren asteazkenean, 18:15ean. Saioa HH5, LH1, LH2 eta LH3ko haurrei zuzendua dago. Ipuin kontaketa Mariano Hurtadok eta Nerea Ariznabarretak gidauko dute.

Interesdunek liburutegian eman beharko dute izena bertara joanda edo 943 85 08 98 zenbakira deituta urriaren 15era bitartean.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  2. 2

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  3. 3 Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk»
  4. 4 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  5. 5

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  6. 6

    La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump
  7. 7 El tabnabbing, la nueva estafa sobre la que alerta la Policía Nacional: «Todo es cuestión de un pequeño gesto»
  8. 8 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  9. 9

    La futura estación central del Topo en Donostia recibe sus escaleras mecánicas
  10. 10

    «Tenemos una enfermedad mental y ya no nos escondemos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Kolorez kolore' ipuin musikatu saioa izango da liburutegian asteazkenean

&#039;Kolorez kolore&#039; ipuin musikatu saioa izango da liburutegian asteazkenean