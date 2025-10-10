Azkoitia'Kolorez kolore' ipuin musikatu saioa izango da liburutegian asteazkenean
E. A.
azkoitia.
Ostirala, 10 urria 2025, 20:13
'Kolorez Kolore' ipuin musikatu saioa eskainiko da Aizkibel liburutegian urriaren 15ean, datorren asteazkenean, 18:15ean. Saioa HH5, LH1, LH2 eta LH3ko haurrei zuzendua dago. Ipuin kontaketa Mariano Hurtadok eta Nerea Ariznabarretak gidauko dute.
Interesdunek liburutegian eman beharko dute izena bertara joanda edo 943 85 08 98 zenbakira deituta urriaren 15era bitartean.