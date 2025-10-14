Gran actuación en el Campeonato de Euskadi

Martes, 14 de octubre 2025, 20:34 Comenta Compartir

El pasado sábado se disputó en Ortuella el Campeonato de Euskadi de Karate en categorías cadete, junior y Sub-21, cita en la que el club Anaitasuna Kanku de Azkoitia tuvo una notable representación. Mikel Elortza participó en la categoría cadete, mientras que en la junior compitieron Ander Garate y los hermanos Gaizka e Iñaki Raposeiras. Todos ellos ofrecieron un gran nivel y completaron una excelente actuación. Entre los resultados más destacados, Ander Garate consiguió una medalla de bronce en la prueba de kumite junior. Desde Anaitasuna Kanku felicitan tanto a los deportistas como al equipo técnico por el trabajo realizado y el compromiso mostrado durante el campeonato.