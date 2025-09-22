Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Fiesta Intercultural y la Feria Garapenean Bidelagun se celebraron el domingo en la Plaza del Mercado. SARA UTRERA

Azkoitia

Fiesta de la cooperación y la diversidad cultural

La cita, celebrada en la Plaza del Mercado aunó cooperación, gastronomía, baile y música

Sara Utrera

Sara Utrera

Azkoitia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:22

Azkoitia acogió el domingo una doble cita para dar a conocer otras culturas, así como el trabajo que desarrollan las ONG en otras partes ... del punto. Aunque en un principio la Fiesta Intercultural y la Feria Garapenean Bidelagun estaban programados en la plaza, finalmente se celebraron en la Plaza de Mercado. Sin embargo, fueron muchas las personas que se acercaron hasta el lugar para mostrar su apoyo a la cooperación y a la diversidad cultural, así como para informarse de los diferentes proyectos de las organizaciones no gubernamentales.

