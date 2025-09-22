Fiesta de la cooperación y la diversidad cultural

Azkoitia acogió el domingo una doble cita para dar a conocer otras culturas, así como el trabajo que desarrollan las ONG en otras partes ... del punto. Aunque en un principio la Fiesta Intercultural y la Feria Garapenean Bidelagun estaban programados en la plaza, finalmente se celebraron en la Plaza de Mercado. Sin embargo, fueron muchas las personas que se acercaron hasta el lugar para mostrar su apoyo a la cooperación y a la diversidad cultural, así como para informarse de los diferentes proyectos de las organizaciones no gubernamentales.

En total participaron diez entidades con las que colabora el Ayuntamiento de Azkoitia: Darahli Elkartea, Lumaltik Herriak, Munduko Begiak, Mundu Solidarioa Helburu, Salvamento Marítimo Humanitario-SMH, Azkoitiko Misio Taldea-Mali Elkartasuna, Acoes, Gazteak eta Garapena, Salvador Elkartasuna y Behar Bidasoa.

Garapen Bidelagun se celebra desde 2013 con el fin de dar a conocer las diferentes realidades que se viven en diferentes partes del mundo, así como los proyectos de cooperación que se están desarrollando para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Además de los stands de las 10 organizaciones, en la jornada del domingo se pudo disfrutar degustando platos tradicionales preparados por las vecinas y los vecinos de diferentes procedencias. Asimismo, también se pudo disfrutar viendo la exhibición de bailes tradicionales. La Fiesta Intercultural sirvió como punto de encuentro de azkoitiarras y vecinos de origen migrante. En la cita participaron saharauis, marroquíes, nicaragüenses, kenianos, mexicanos, etc. La fiesta del domingo finalizó con la proyección en Portaleburu del documental 'Ellas vivirán de otra manera', de la mano de Lumaltik Herriak.