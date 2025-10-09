Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Bidegorri de Azkoitia a Urretxu. UDALA

Azkoitia

Cierres temporales del bidegorri entre Azkoitia y Urretxu por obras de adecuación en uno de sus tramos

En determinados momentos no será posible pasar por el tramo kilométrico 20,810 y 21,100

Eli Aizpuru

AZKOITIA.

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:25

Han comenzado las obras de adecuación en el bidegorri que une Azkoitia y Urretxu, por lo que el paso permanecerá cerrado durante las próximas dos semanas. Según ha informado la Diputación Foral de Gipuzkoa, el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 20,810 y 21,100 estará cerrado.

En determinados momentos no será posible atravesar esta zona. No obstante, la institución ha indicado que, una vez finalizada la jornada laboral y siempre que se pueda garantizar la seguridad, el paso se abrirá a los usuarios. La Diputación ha señalado asimismo que las señales correspondientes indicarán las horas y días de cierre y apertura del recorrido.

