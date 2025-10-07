Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada

Azkoitia

El Ayuntamiento pone en marcha una nueva edición de Mintzalagun, de la mano de AEK

La participación es gratuita gracias a la financiación municipal y los participantes se comprometen a reunirse al menos una hora a la semana

Sara Utrera

AZKOITIA.

Martes, 7 de octubre 2025, 20:32

El Ayuntamiento ha puesto en marcha una nueva edición de Mintzalagun, de la mano de AEK. Este programa reúne a personas habituadas a hablar en euskera y aquellas que no tienen costumbre o tienen un conocimiento limitado de la lengua para practicarla, cuando quieran y donde quieran. Mintzalagun se puso en marcha en Azkoitia en 2010 y desde entonces, siempre se han formado grupos de mintzapraktika. La participación es gratuita gracias a la financiación del departamento de Euskera del Ayuntamiento. AEK se encarga de la dinamización y de la coordinación del programa.

El lema de este año es 'Euskara ZU zara'. En esta edición se quiere destacar la importancia de las personas participantes para formar una comunidad de euskaldunes, y especialmente el papel que juegan en los programas de mintzapraktika, por formarse, practicar y posicionarse activamente a favor del euskera.

«Mintzapraktika ofrece la posibilidad de hablar en euskera en un ambiente tranquilo y confortable para reforzar la comunidad de hablantes eukaldunes. Es la idea que queremos trasladar. Las y los azkoitiarras también pueden hacerlo. Cuentan con un espacio agradable en pequeños grupos», señalan desde AEK.

Una hora a la semana

Las y los participantes se comprometen a reunirse al menos una hora a la semana. Además, cada mes se organiza una actividad para conocerse y reforzar la red de euskaldunes de la localidad. La participación es gratuita y todos sus miembros pueden acceder a bonitos descuentos y premios.

Para más información o inscripciones, se puede llamar al 607 612 697 o al 943 54 20 02, o escribir a azkoitia@aek.eus o euskara@azkoitia.eus.

También se puede realizar la inscripción a través de: https://emanizena.praktikatu.eus/.

