Participantes de la pasada edición de la Behobia. DV

Azkoitia

El Ayuntamiento pondrá servicio de autobús para ir a la Behobia el 9 de noviembre

El servicio reservado es de 55 plazas, será gratuito y únicamente de ida. Las personas interesadas deberán inscribirse en Elkargunea

Sara Utrera

azkoitia.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:26

Comenta

El Ayuntamiento de Azkoitia pondrá servicio de autobús para acudir a la 60 edición de la Behobia, que se disputará el próximo 9 de noviembre. Las personas interesadas podrán hacer uso del servicio únicamente para la ida; la vuelta será por su cuenta.

La inscripción se deberá realizar en Elkargunea. El servicio de autobús será gratuito para las personas usuarias.

Inscripciones abiertas

El plazo de inscripción está ya abierto. El día del evento, el autobús saldrá a las 07.30 horas desde la parada ubicada junto a la Biblioteca Aizkibel. Se ha reservado un autobús de 55 asientos y se respetará el orden de inscripción hasta ocupar todas las plazas.

