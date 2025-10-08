El Ayuntamiento pondrá servicio de autobús para ir a la Behobia el 9 de noviembre

Sara Utrera azkoitia. Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:26

El Ayuntamiento de Azkoitia pondrá servicio de autobús para acudir a la 60 edición de la Behobia, que se disputará el próximo 9 de noviembre. Las personas interesadas podrán hacer uso del servicio únicamente para la ida; la vuelta será por su cuenta.

La inscripción se deberá realizar en Elkargunea. El servicio de autobús será gratuito para las personas usuarias.

Inscripciones abiertas

El plazo de inscripción está ya abierto. El día del evento, el autobús saldrá a las 07.30 horas desde la parada ubicada junto a la Biblioteca Aizkibel. Se ha reservado un autobús de 55 asientos y se respetará el orden de inscripción hasta ocupar todas las plazas.