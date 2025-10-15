Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mapa donde se especifican en color verde los polígonos citados. UDALA

Azkoitia

El Ayuntamiento pide colaboración vecinal clave en el deslinde de terrenos rústicos

Más de 150 propietarios están llamados a acordar con sus colindantes los límites de las parcelas 9, 13 y 14 para garantizar el éxito del proyecto

Eli Aizpuru

azkoitia.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:48

Comenta

El Ayuntamiento de Azkoitia va a dar continuidad en las próximas semanas al proyecto que empezó a materializar el año 2021 con el objetivo de delimitar y corregir posibles errores en más de 370 parcelas que ocupan una superficie de 553 hectáreas situadas en suelo rústico.

Dentro de esta nueva fase, se está llevando a cabo el deslinde de las parcelas rústicas correspondientes a los polígonos 09, 13 y 14. Con ello, el consistorio continúa la labor iniciada en años anteriores, en la que ya se actuó sobre los polígonos 10 al 12 y del 15 al 24.

Según han dado a conocer desde la casa consistorial, «la pérdida de referencias sobre los límites de las propiedades rústicas, ya sea por desconocimiento, desuso o por el fallecimiento de los antiguos propietarios, ha generado con el tiempo confusión y desaparición de mojones y lindes. Esta situación repercute negativamente en la conservación del monte y, en general, en el cuidado del entorno rural».

Por este motivo, e proyecto, subvencionado por el Departamento de Equilibrio Territorial Verde de la Diputación Foral de Gipuzkoa y desarrollado con la asistencia técnica de la empresa Geograma, tiene como finalidad «definir con precisión los límites de las parcelas, asignar coordenadas GPS a las lindes y mojones, y corregir los posibles errores existentes en el Catastro».

Dada la magnitud del suelo rústico del municipio, el Ayuntamiento prevé continuar con el deslinde de los polígonos restantes en los próximos años. Para el correcto desarrollo de los trabajos, resulta imprescindible la colaboración de los más de 150 propietarios implicados, quienes deberán acordar con sus colindantes los límites de las parcelas.

La participación de los titulares es voluntaria y no conlleva ningún coste económico. Antes de realizar el levantamiento topográfico, se recomienda limpiar las lindes, localizar los mojones y consensuar los límites con los vecinos. Una vez finalizado el proceso, se entregarán a los propietarios los planos con las lindes definidas y las coordenadas de los mojones, actualizando los datos catastrales cuando sea necesario.

Reuniones informativas

El Ayuntamiento ha convocado a todos los propietarios de parcelas rústicas de los polígonos 09, 13 y 14 a una reunión explicativa que se celebrará el próximo 30 de octubre en Elkargunea (sala Oteiza). Habrá dos sesiones: una a las 11.30 horas y otra a las 17.30 horas, para facilitar la asistencia.

Desde el consistorio se hace un llamamiento a la participación y colaboración de los propietarios, ya que la implicación de todos es fundamental para el éxito del proyecto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta los horarios del transporte público de hoy en Gipuzkoa por la huelga en apoyo a Palestina
  2. 2 La Oreja de Van Gogh prepara su vuelta con Amaia Montero con una gira con parada en Donostia
  3. 3

    La Ertzaintza investiga en Vitoria la financiación de los radicales al hallar 5.600 euros en un coche
  4. 4

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  5. 5 La cuadrilla vasca que recorre los campos de la Liga Hypermotion para animar a su amigo futbolista
  6. 6 El deporte perfecto a partir de los 60, según revela un estudio de Harvard: «No basta con moverse»
  7. 7 La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero y sin Pablo Benegas: «Necesitábamos deciros que estamos aquí»
  8. 8

    Miles de personas se manifiestan en Donostia y en toda Gipuzkoa en apoyo a Palestina
  9. 9 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  10. 10

    El futuro del histórico observatorio meteorológico de Igeldo, en entredicho

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Ayuntamiento pide colaboración vecinal clave en el deslinde de terrenos rústicos

El Ayuntamiento pide colaboración vecinal clave en el deslinde de terrenos rústicos