El Ayuntamiento pide colaboración vecinal clave en el deslinde de terrenos rústicos

Eli Aizpuru azkoitia. Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:48 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Azkoitia va a dar continuidad en las próximas semanas al proyecto que empezó a materializar el año 2021 con el objetivo de delimitar y corregir posibles errores en más de 370 parcelas que ocupan una superficie de 553 hectáreas situadas en suelo rústico.

Dentro de esta nueva fase, se está llevando a cabo el deslinde de las parcelas rústicas correspondientes a los polígonos 09, 13 y 14. Con ello, el consistorio continúa la labor iniciada en años anteriores, en la que ya se actuó sobre los polígonos 10 al 12 y del 15 al 24.

Según han dado a conocer desde la casa consistorial, «la pérdida de referencias sobre los límites de las propiedades rústicas, ya sea por desconocimiento, desuso o por el fallecimiento de los antiguos propietarios, ha generado con el tiempo confusión y desaparición de mojones y lindes. Esta situación repercute negativamente en la conservación del monte y, en general, en el cuidado del entorno rural».

Por este motivo, e proyecto, subvencionado por el Departamento de Equilibrio Territorial Verde de la Diputación Foral de Gipuzkoa y desarrollado con la asistencia técnica de la empresa Geograma, tiene como finalidad «definir con precisión los límites de las parcelas, asignar coordenadas GPS a las lindes y mojones, y corregir los posibles errores existentes en el Catastro».

Dada la magnitud del suelo rústico del municipio, el Ayuntamiento prevé continuar con el deslinde de los polígonos restantes en los próximos años. Para el correcto desarrollo de los trabajos, resulta imprescindible la colaboración de los más de 150 propietarios implicados, quienes deberán acordar con sus colindantes los límites de las parcelas.

La participación de los titulares es voluntaria y no conlleva ningún coste económico. Antes de realizar el levantamiento topográfico, se recomienda limpiar las lindes, localizar los mojones y consensuar los límites con los vecinos. Una vez finalizado el proceso, se entregarán a los propietarios los planos con las lindes definidas y las coordenadas de los mojones, actualizando los datos catastrales cuando sea necesario.

Reuniones informativas

El Ayuntamiento ha convocado a todos los propietarios de parcelas rústicas de los polígonos 09, 13 y 14 a una reunión explicativa que se celebrará el próximo 30 de octubre en Elkargunea (sala Oteiza). Habrá dos sesiones: una a las 11.30 horas y otra a las 17.30 horas, para facilitar la asistencia.

Desde el consistorio se hace un llamamiento a la participación y colaboración de los propietarios, ya que la implicación de todos es fundamental para el éxito del proyecto.