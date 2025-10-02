Aprobado el Plan de Clima y Energía con 83 acciones para alcanzar los objetivos estratégicos establecidos

El Ayuntamiento ha elaborado el Plan de Clima y Energía Sostenible de Azkoitia, el cual ha recibido la aprobación definitiva en el último pleno. ... El departamento de Medio Ambiente inició en 2022 el desarrollo del diagnóstico sobre clima y energía, tarea previa a la elaboración del plan. El documento recoge ocho objetivos o líneas estratégicas, y para su consecución, el plan de acción contempla 83 acciones concretas.

La participación en la elaboración del plan ha sido amplia. Además de los representantes políticos y técnicos del Ayuntamiento, han intervenido alumnas y alumnos de secundaria y miembros de la Mesa de Medio Ambiente. Asimismo, se abrió un cuestionario para la ciudadanía para que pudiera realizar las aportaciones correspondientes.

El objetivo principal que delimita el rumbo del plan es la neutralidad climática del año 2050. Sin embargo, la mirada se situará en 2030, ya que las actuaciones en materia de eficiencia energética y uso de energías renovables son muy variadas. «Ante los cambios que se avecinan, la sociedad debe estar preparada y el plan también tiene ese objetivo. Y es que, además de las instituciones, la sociedad en sí misma se convierte en sujeto proactivo», han explicado desde el Ayuntamiento.

Objetivos estratégicos

El proyecto reúne los siguientes objetivos estratégicos con el fin de llevar a cabo «una transición justa»: Fomentar el ahorro y la eficiencia energética; Incentivar la generación de energía local renovable; Impulsar la movilidad sostenible, basada en el transporte público y en modos de movilidad no motorizados; Promover planificaciones y diseños urbanos adaptados a los escenarios climáticos; Reducir los impactos del cambio climático en la salud y el bienestar de las personas; Proteger los entornos naturales; Articular un modelo de gobernanza que permita responder a los retos asociados al clima, y, por último, potenciar la participación y la activación ciudadana.

Por cada objetivo se han definido acciones concretas, definiendo en cada caso responsables, prioridades, plazos, etc.

«La mayoría de las 83 acciones previstas, el 58%, tienen como objetivo mitigar el cambio climático, el 35% hace referencia a las medidas para adaptarse al cambio, y el 7% restante, se asocia a la participación ciudadana», han señalado.

Para cumplir con los destinos cuantitativos establecidos por la ley, el consumo energético del Ayuntamiento deberá reducirse un 35% para 2030 respecto a 2018, y un 60% para 2050. Es decir, debería bajar de 5.515.010 kWh a 3.584.757 kWh, y a 2.206.004 kWh, respectivamente.

En cuanto a la generación de energías renovables, la legislación establece que para 2030, el 32% del consumo total deberá proceder de fuentes renovables. Así, si se logra reducir el consumo hasta 3.584.757 kWh para 2030, 1.147.122 kWh deberían provenir de renovables.

El Ayuntamiento cuenta actualmente con tres instalaciones de energías renovables. Están ubicadas en la Ikastola Xabier Munibe, en el Palacio Gaztanenea, y en las piscinas de Ugarte Igaran.

Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) deberán reducirse un 40% para 2030 respecto a 2015 y un 80% para 2050. «Los retos son grandes y la tarea que queda por delante, ardua», han señalado desde el Ayuntamiento.

El plan se puede consultar en www.azkoitia.eus en el apartado de medio ambiente, en: https:// azkoitia.eus/es/ayuntamiento/departamentos/ingurumena/documentos.