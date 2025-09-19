Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Coronación de la Virgen de Urrategi en 1950. DV

Azkoitia

75 aniversario de la coronación de la Virgen de Urrategi, este domingo

A las 10.00 se celebrará una eucaristía en la ermita para celebrar las bodas de diamante de la coronación canónica de la imagen

Sara Utrera

Sara Utrera

Azkotiia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:14

El 75 aniversario de la coronación de la Virgen de Urrategi y de su nombramiento como patrona de esta localidad fue el pasado miércoles, ... día 17. El obispo de Gipuzkoa, Jaume Font i Andreu, y el obispo de Santander, el azkoitiarra José Egino Treku, fueron los encargados de poner la corona en 1950 a la imagen de la Virgen en un altar colocado en el centro de la plaza del pueblo.

