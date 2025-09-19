75 aniversario de la coronación de la Virgen de Urrategi, este domingo

El 75 aniversario de la coronación de la Virgen de Urrategi y de su nombramiento como patrona de esta localidad fue el pasado miércoles, ... día 17. El obispo de Gipuzkoa, Jaume Font i Andreu, y el obispo de Santander, el azkoitiarra José Egino Treku, fueron los encargados de poner la corona en 1950 a la imagen de la Virgen en un altar colocado en el centro de la plaza del pueblo.

Este domingo, día 21, a las 10.00 horas, se celebrará una eucaristía en la ermita de Urrategi para celebrar las bodas de diamante de la coronación canónica de la imagen de la Virgen de Urrategi.

Así, podía leerse en la última página de este periódico, en el texto escrito por Juanjo, corresponsal en Azkoitia en aquella época: «Por fin, llegó el ansiado día. El día feliz para todos los azcoitianos, que verán coronar a su Milagrosa Madre, que, bajo su maternal manto, acoge desde su ermita del Ormolamendi a todos sus hijos que, generosos, la aman con un encendido y generoso fervor. La Virgen de Urrategui será esta tarde coronada por nuestro prelado, Excmo. Sr. D. Jaime Font Andreu, obispo de San Sebastián, y por nuestro 'erritarra' don José Eguino y Trecu, obispo de Santander. A tal efecto, se ha erigido un monumental altar en la Plaza del 20 de Septiembre».

En otro artículo, posterior al domingo de la coronación, el entonces corresponsal de Azkoitia dedicaba de nuevo otro artículo al mismo acontecimiento: «¡Aleluya! Puede exclamar la villa del Urola. Sus anhelos han sido cumplidos, los de nuestro querido alcalde don Roque de Arambarri, los de don Roque Osoro, párroco de la villa, los deseos de los innumerables azcoitianos y azcoitianas, religiosos de varias órdenes que predican la Religión de Cristo por todos los confines de la tierra; los deseos de todos los azcoitiarras ausentes; todo el pueblo de Azcoitia goza ya de ver coronada a la Virgen de Urrategui, aquella Virgencita que el año 1617 se veneraba en devoción de la Inmaculada María».

Según explicaba en el artículo, la corona de la Virgen y otros aspectos habían sido posibles gracias a las aportaciones de las y los azkoitiarras. La corona estaba confeccionada únicamente de alhajas: oro, platino, piedras preciosas, etc. «Regalos de sus hijos. Sus hijos de la calle, caseríos ricos, pobres, etcétera, podríamos contar numerosísimos casos de gentes humildes que se desprendían generosamente de recuerdos muy valiosos, pero todo lo hacían por la 'Amacho'. Gentes humildes, como son la inmensa mayoría de azcoitianos, han aportado a esa valiosísima corona, valorada en 155.000 pesetas, completamente mezcla de oro y brillantes, al precioso sagrario que se colocará en la ermita de Urrategui, a las obras que se vienen llevando a cabo en la iglesia de Ormolamendi, y al manto que el domingo lució la Virgen». El manto fue bordado por monjas de los tres conventos locales: clarisas, brígidas y carmelitas.

El texto detalla, asimismo, que para el evento se decoraron las calles de Azkoitia, mostrando arcos luminosos con los lemas 'Ven, serás coronada', 'Agur, bezin garbiya', '¡Gora Urrateguiko Ama!' o 'Azcoitia saluda a su prelado'. El coro parroquial, el Orfeón de Azkoitia y grupos de dantzaris realzaron participaron en la celebración y, al finalizar la misa, el pueblo, puesto en pie, cantó el Himno a la Virgen de Urrategui. Se calculó que la celebración de la coronación, que se celebró en el altar erigido en la Herriko Plaza (entonces Plaza 20 de Septiembre), congregó a alrededor de 15.000 personas.

«Después de bendecida la corona por el doctor obispo de la Diócesis, ésta fue colocada sobre las sienes de la 'Amacho' por los prelados asistentes», recuerda la crónica, y sigue: «Primero el prelado donostiarra y más tarde el de Santander se dirigieron a aquella muchedumbre, que lloraba emocionada ante las sinceras palabras de los amados obispos».

Devoción

Según Juan Bautista Mendizabal, historiador y cronista de Azkoitia, la devoción hacia la Virgen de Urrategi tiene sus raíces en el siglo XVII con la llegada a principios de los primeros jesuitas a la localidad, ya que fueron ellos quienes predicaron los primeros sermones dedicados a la Inmaculada Concepción.

En 1614 empezaron a celebrarse las fiestas en honor a la Asunción de María, las que ahora se conocen como Andremariak. Y años más tarde, e impulsado por el noble azkoitiarra Francisco López Irarraga, se construyó la ermita de Urrategi.

Inspirado por su fe y debido a que los sirvientes de ese barrio no podían bajar al pueblo para asistir a misa, el 27 de mayo de 1617 López Irarraga firmó el contrato para la construcción de la ermita cerca de su caserío 'Urrategi'. En dicha ermita se encuentra la imagen de la patrona de Azkoitia.

Misa el domingo

Este domingo se celebrará una eucaristía en la ermita de Urrategi para conmemorar el 75 aniversario de la coronación. Además, la Parroquia pondrá a disposición de quien lo desee un autobús. El autobús partirá a las 09.30 horas desde la parada 7 de Julio Urkixo y regresará a las 11.30 horas.