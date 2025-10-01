Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
En el hamaiketako. PLAZA-ONDO

Azkoitia

Ambiente entre los jubilados para celebrar el Día de las Personas Mayores

E.A.

azkoitia.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:56

Los jubilados y pensionistas de Plaza Ondo celebraron ayer al igual que en el resto de localidades del entorno el Día Internacional de las Personas Mayores. Se reunieron primero en un hamaiketako en la propia asociación, que completaron por la tarde, con una chocolatada.

Todos los que se acercaron al Hogar pudieron disfrutar de un trago acompañado de pintxos y tras un breve descanso, por la tarde, completaron el día con una chocolatada también numerosa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    Seis nuevos tramos de la AP-8 en Gipuzkoa reducen su límite de velocidad a 100 km/h
  3. 3

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  4. 4

    Mendoza advierte de que cancelar el contrato de CAF en Israel podría suponer el «cierre de la empresa o llevársela fuera»
  5. 5

    Peru Mac-Gragh, nuevo jefe de Bomberos de Donostia
  6. 6

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto
  7. 7 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  8. 8

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  9. 9 Una taza de café cada vez más cara en Gipuzkoa
  10. 10

    Los partidos vascos salen en tromba contra Ayuso por «banalizar la violencia» de ETA

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ambiente entre los jubilados para celebrar el Día de las Personas Mayores

Ambiente entre los jubilados para celebrar el Día de las Personas Mayores