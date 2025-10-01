Ambiente entre los jubilados para celebrar el Día de las Personas Mayores

E.A. azkoitia. Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:56

Los jubilados y pensionistas de Plaza Ondo celebraron ayer al igual que en el resto de localidades del entorno el Día Internacional de las Personas Mayores. Se reunieron primero en un hamaiketako en la propia asociación, que completaron por la tarde, con una chocolatada.

Todos los que se acercaron al Hogar pudieron disfrutar de un trago acompañado de pintxos y tras un breve descanso, por la tarde, completaron el día con una chocolatada también numerosa.