Txupinazo de los jubilados y homenaje a KM0 en las próximas fiestas de San Miguel

Juan F. Manjarrés Urnieta Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:15 Comenta Compartir

Todo listo para el inicio en la tarde del jueves de las fiestas patronales de San Miguel en Urnieta. El alcalde, Jorge Segurado, y la concejal responsable del área, Ana Pozas, han dado a conocer un programa que llega repleto de actividades con jornadas festivas entre el 25 y 29 de septiembre, pero también en el primer fin de semana de octubre. Uno de los datos importantes es que el colectivo de jubilados, Denda Berri, será el encargado de abrir las fiestas en el txupinazo del jueves a las 19.30 horas. Otro es que este año el homenaje institucional recaerá en las productoras de KM0.

El alcalde, Jorge Segurado, ha explicado en la presentación que «como en años anteriores, presentamos un programa variado y lleno de actividades para todos los públicos, para poder disfrutar de unas fiestas patronales del gusto de los urnietarras». Ha comentado que «como este año no va a haber zona de txosnas, como novedad, se ha organizado en la plaza Etxeberri otro espacio musical para jóvenes».

La concejala de Cultura, Ana Pozas, por su parte ha ofrecido las explicaciones relativas a las actividades programadas y ha anunciado que el txupinazo que dará inicio a los festejos será lanzado el jueves por representantes de la asociación de jubilados Denda Berri. «La asociación lleva 50 años de actividad y me gustaría destacar y agradecer la valiosa labor social que realiza, promoviendo el bienestar, la salud y la compañía entre nuestros mayores» ha declarado Pozas. Las personas homenajeadas de este año, por otro lado, serán las productoras de Kilometro 0, «por su excelente trabajo en la producción de producto de calidad y de proximidad». Pozas también ha felicitado a Nora Aranburu y Unax Altuna, que el día de los niños y de las niñas actuarán como Alkate Txikis. Además, ha remarcado que las barracas se instalarán nuevamente en la calle Rekalde.

En lo referente a las actividades, ha señalado que, a pesar de que las fiestas comenzarán el día 25, Urnieta ya está inmerso en ambiente festivo: «Del 12 al 14 de septiembre pudimos disfrutar de las fiestas del Etxeberri gracias al excelente trabajo realizado por la asociación del barrio. Este fin de semana hemos tenido las Jornadas Extremeñas, este lunes hay bingo en la Casa de las Asociaciones y el miércoles juegos de mesa y toca y lo mejor del Mendi Film Festival para los amantes de la montaña».

Centrándose en el programa, ha señalado que los conciertos se concentrarán en dos puntos de la localidad. En la plaza San Juan y en la de Etxeberri. Será en esta última localización donde se desarrollarán las citas dirigidas al público más joven. La Txama, Del Canto, Mirua, Da Igual, Oxabi Erromeria, La Fulana y Puro Relajo serán algunos de los grupos que actuarán durante los días festivos.

El día 25, previo al txupinazo habrá juego de billar, se colocará el pañuelo a los niños y a las niñas recién nacidos, y se podrá disfrutar de los gigantes y cabezudos de Urnieta y alrededores. Tras dar comienzo de manera oficial a las fiestas, Zuttik elektrotxaranga animará las calles del municipio.

El viernes será el día de los niños con numerosas actividades dirigidas a este colectivo: Juegos infantiles Bizijolas, fiesta de la espuma, gigantes y cabezudos y ginkana, por ejemplo.

El día 27 sábado llegará el turno de las cuadrillas. Durante este día se podrán presenciar las finales del campeonato de pelota en el Kontzejupe y la tamborrada que suele congregar a mucha gente. También habrá talleres y manualidades para menores, kalejira de cuadrillas, comida de la cuadrilla de mujeres, baile amenizado por Agirre Taldea, DJ Revu y conciertos por la noche.

El domingo será el momento de la tamborrada infantil de Salestarrak-Magale. También destaca la fiesta de skate organizada por primera vez. Además, habrá aperitivo en la Casa de las Asociaciones, elektrotxaranga, gigantes y cabezudos, chocolatada, teatro de calle El Ganso y DJ La Fulana.

Para finalizar, el día 29, última jornada de las fiestas, será el día de San Miguel, el día grande, donde al mediodía se realizará el homenaje institucional a las y los productores de Km0. Por la mañana habrá hinchables y misa, al mediodía comida de personas mayores. Por la tarde, hinchables nuevamente, deporte rural con la presencia de los urnietarras Julen Gabirondo y Nerea Arruti, actuación de magia y el concierto de Puro Relajo. Después llegará el momento de despedir las fiestas hasta el próximo año.

A pesar de que las fiestas habrán finalizado, el ambiente festivo no cesará en Urnieta y el primer fin de semana de octubre cogerán el testigo las fiestas en honor a la Virgen del Rosario y la celebración del día de los baserritarras.