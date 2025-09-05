Sesión de donación de sangre el próximo día 15 en el Gazteleku

J. F. M. URNIETA. Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

Nueva sesión de donación de sangre la que tendrá lugar el día 15 de septiembre en el Gazteleku, siendo la primera además tras el parón que siempre representan los meses de verano. Como suele ser habitual, las donaciones se podrán realizar por la tarde. De todos modos, las personas que deseen donar sangre deberán de llamar al siguiente número de teléfono el mismo día para concretar la cita: 943 007885. «Se anima a donar sangre a los urnietarras para ayudar a las personas necesitadas y así poder atender las solicitudes de transfusión que realizan diariamente los servicios hospitalarios», afirman.