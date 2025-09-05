Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Urnieta

Sesión de donación de sangre el próximo día 15 en el Gazteleku

J. F. M.

URNIETA.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:29

Nueva sesión de donación de sangre la que tendrá lugar el día 15 de septiembre en el Gazteleku, siendo la primera además tras el parón que siempre representan los meses de verano. Como suele ser habitual, las donaciones se podrán realizar por la tarde. De todos modos, las personas que deseen donar sangre deberán de llamar al siguiente número de teléfono el mismo día para concretar la cita: 943 007885. «Se anima a donar sangre a los urnietarras para ayudar a las personas necesitadas y así poder atender las solicitudes de transfusión que realizan diariamente los servicios hospitalarios», afirman.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incidente en Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  2. 2 La marca de muebles que abre su sexta tienda en Euskadi con regalos y grandes descuentos
  3. 3 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  4. 4 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»
  5. 5 El fruto seco que combate la somnolencia diaria y el insomnio, «una puerta para personas con trastornos del sueño»
  6. 6 Clasificaciones de las regatas de La Concha en categoría masculina
  7. 7

    Isak, una mina de oro para la Real: su venta sufraga la reforma completa de Anoeta
  8. 8 Andoni Ortuzar ficha como asesor externo para la consultora PwC
  9. 9 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  10. 10 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sesión de donación de sangre el próximo día 15 en el Gazteleku