Urnieta

Sarobe acogerá mañana por la tarde el preestreno de la ópera infantil 'Nizugu'

Este espectáculo, con la participación de Easo Eskolania, Easo Gazte y Easo Sinfonietta, tendrá lugar a las 17.30 horas

M.C.

urnieta.

Viernes, 22 de agosto 2025, 20:44

El preestreno de la ópera infantil 'Nizugu' será mañana, a las 17.30 horas, en el escenario de Sarobe. Este espectáculo marca el regreso de un proyecto que ya forma parte de una tradición: las óperas infantiles producidas por el Coro Easo, por y para público familiar. Durante estas semanas, Sarobe se ha llenado de partituras, voces jóvenes, focos, músicos y técnicos y Easo Abesbatza ha convertido este espacio en su centro de operaciones, donde ha montado la escenografía, se han realizado numerosos ensayos y se han ido afinando detalles.

Esta iniciativa se articula en torno a tres pilares clave: sostenibilidad, inclusión social y fomento de propuestas artísticas por y para el público más joven. Además de su valor artístico, 'Nizugu' mantiene un fuerte compromiso social. «El proyecto busca acercar la música clásica a nuevos públicos, ofrecer experiencias accesibles para las familias y fortalecer el tejido cultural local desde una perspectiva participativa», destacan los responsables.

Destacan los organizadores que «el compromiso social se refleja en todas las áreas del proyecto. Para la propuesta inicial de la escenografía se contó con alumnado de cuarto curso de Diseño del IED Kunsthal Bilbao, bajo la tutoría de Ignasi Cristià, que después Goretti Figueroa y Lara Ponce han desarrollado en su totalidad. La Fundación Emaús, una vez más, ha tenido una función fundamental en el proceso de provisión y fabricación de elementos para el atrezzo y el vestuario. Este enfoque vertebra y conecta con la línea pedagógica y comunitaria del proyecto, demostrando cómo la creación artística puede ser una herramienta para la transformación social, pues se trata de producciones que abren posibilidades para la diversidad, la accesibilidad y la participación en todos los niveles».

Con música de Iñaki Carcavilla y libreto de Marta García, 'Nizugu' aborda temas como la identidad, la adaptación al cambio y la relación con los demás, situando su argumento en entornos cotidianos como el colegio, la familia y las amistades. A través de preguntas abiertas como: ¿cómo hablamos? ¿cómo nos movemos? ¿seguimos siendo la misma persona, aunque cambie el lugar? La ópera invita al público a reflexionar sobre la construcción del yo y de lo común.

