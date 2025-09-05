Presentación pública del estudio sobre la situación de la vivienda

El Ayuntamiento está mostrando su preocupación por la situación de la vivienda en el municipio. Por ello ha solicitado a una empresa especializada que ... realice un diagnóstico sobre la situación de las viviendas de Urnieta el año pasado.

Se ha realizado un estudio exhaustivo sobre el entorno geográfico, las tendencias demográficas, la necesidad y demanda de vivienda en el municipio, la evolución y características del parque de vivienda, así como del mercado de vivienda en sí, entre otros datos a analizar.

Para dar cuenta de todo ello se realizará una presentación pública la semana que viene, a la que podrá acudir cualquier persona que tenga interés en el tema. La cita será el 10 de septiembre a las 18.30 horas en la casa de cultura Lekaio. «Se invita a toda la ciudadanía a la presentación», afirman desde el Ayuntamiento.

Por otra parte, ligado al desarrollo de viviendas, en el Pleno de julio se aprobó por unanimidad facultar al alcalde para la firma de las escrituras de constitución de la Junta de Concertación de AIU 32 Babilonia para continuar con el proceso de desarrollo de 340 viviendas en el ámbito. Los siguientes pasos serán el Proyecto de Reparcelación y el de Urbanización de la mano de la Junta de Concertación.

Frontón

El frontón municipal cuenta con varias mejoras, ya que se le han cambiado las luces y se ha pintado. El alumbrado ha pasado al sistema LED para reducir el consumo energético, como se ha hecho con todo el alumbrado exterior de la localidad. Los trabajos de pintado, por su parte, se han llevado a cabo para dejar la instalación de la manera más atractiva posible.

Por otro lado, el alumbrado del campo de fútbol también se ha cambiado al sistema LED con el mismo propósito. Además, se han arreglado los desperfectos del terreno de juego. De esta forma, el campo está ya preparado para acoger los partidos de la presente temporada.