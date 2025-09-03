Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Urnieta

Plazo abierto para solicitar subvención para alumnos de cursos de euskera

J. F. M.

urnieta.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:08

Se ha abierto el plazo para solicitar la subvención para el alumnado empadronado en Urnieta y matriculado en cursos de euskera. La fecha límite para realizar las solicitudes será el 17 de octubre.

Las personas beneficiarias deberán cumplir una serie de requisitos, como el de abonar la matrícula dentro del plazo establecido, estar empadronado en Urnieta y contar con una asistencia mínima del 80 % al curso de euskera. A modo de justificación de las faltas de asistencia, solo se aceptarán los justificantes médicos. También se exige un buen aprovechamiento del curso.

El importe máximo de la subvención será del 100 % de la matrícula abonada en el caso de estar desempleado y el 85 % como máximo si se está trabajando.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abuchean a una mujer en la playa de La Concha por borrar un mensaje en contra de Israel
  2. 2

    Condenado a dos años de cárcel el médico homeópata de Baiona que pasa consulta en Donostia
  3. 3 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  4. 4 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián
  5. 5

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  6. 6 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  7. 7

    Bélgica da un nuevo espaldarazo a CAF en la adjudicación del supercontrato
  8. 8 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  9. 9 Graves daños materiales y una persona afectada por inhalación de humo en un incendio en una empresa de Irun
  10. 10 Oyarzabal no se traga la versión de Lamine sobre el penalti: «¡Anda ya!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Plazo abierto para solicitar subvención para alumnos de cursos de euskera