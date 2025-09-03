Plazo abierto para solicitar subvención para alumnos de cursos de euskera

J. F. M. urnieta. Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:08 Comenta Compartir

Se ha abierto el plazo para solicitar la subvención para el alumnado empadronado en Urnieta y matriculado en cursos de euskera. La fecha límite para realizar las solicitudes será el 17 de octubre.

Las personas beneficiarias deberán cumplir una serie de requisitos, como el de abonar la matrícula dentro del plazo establecido, estar empadronado en Urnieta y contar con una asistencia mínima del 80 % al curso de euskera. A modo de justificación de las faltas de asistencia, solo se aceptarán los justificantes médicos. También se exige un buen aprovechamiento del curso.

El importe máximo de la subvención será del 100 % de la matrícula abonada en el caso de estar desempleado y el 85 % como máximo si se está trabajando.