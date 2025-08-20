«Lamentamos la decisión unilateral tomada por la comisión»

M.C. urnieta. Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:53 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Urnieta salió al paso ayer de las declaraciones de la comisión de txosnas y quiso aclarar que «hemos estado reuniéndonos con el colectivo de txosnas en repetidas ocasiones (días 16, 23 y 30 de julio) y la comunicación entre ambas partes ha sido constante».

Según destacan desde el Consistorio urnietarra, «entre las exigencias realizadas, se pedía la modificación de la ordenanza y un borrador de la nueva, así como una legitimización de la Txosna Batzorde como ente que decida lo que pasa en el entorno de fiestas». Al respecto, Urnieta cuenta con una ordenanza que regula el espacio festivo de las txosnas aprobada el año pasado, «a la que nadie hizo aportaciones, ni asociaciones, ni las personas que hoy representan a la Txosna Batzorde». En las fiestas del año pasado hubo txosnas con la misma ordenanza, de las mismas asociaciones que han solicitado txosna para este año. No hubo problemas. «Este espacio y las actividades en torno a ellas se llevaron a cabo con normalidad», aseguran, haciendo hincapié en que «es preciso matizar que se trata de una ordenanza similar a la de otros pueblos de Gipuzkoa».

Desde el Ayuntamiento señalan que «este año, el problema se ha generado cuando el número de solicitudes para poner txosna se ha incrementado. Iniciaron una protesta y solicitaron el cambio de la ordenanza. Al cancelarse una de las solicitudes, la configuración de las txosnas volvía a ser la misma que el año anterior, con las mismas asociaciones, por lo que la problemática podría quedar resuelta». Recalcan que el Ayuntamiento se ha juntado en diversas ocasiones, hasta tres veces presencialmente, y la técnica municipal ha estado en contacto permanente con la comisión. «En todos los encuentros hemos mostrado voluntad de diálogo en la búsqueda de una solución acordada y hemos planteado lo siguiente: estamos de acuerdo en comenzar un proceso de modificación de la ordenanza para conseguir una normativa más plural y que satisfaga en mayor medida a las asociaciones que por ende dan vida al pueblo». Pero aseguran que «para hacer los cambios pertinentes hace falta tiempo para los trámites legales, y así se lo trasladamos a todas las asociaciones. La modificación no se puede realizar antes de fiestas. Entre ellas, hay artículos de índole legal que se solicitan eliminar, pero que, al ser una ordenanza municipal y estar sujetas a la legalidad, sí o sí tienen que aparecer».

«Se ha aceptado revisar el texto»

Además, «se ha aceptado la revisión y modificación del texto, dando más protagonismo a la Txosna Batzorde. Pero es preciso que la comisión aclare que entidad legal va a tener, cómo va a hacer la selección de adjudicatarios de txosna, qué estatutos va a tener, en definitiva, cómo va a funcionar». También «entendemos que desde una institución pública tenemos que garantizar la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades de las asociaciones que quieran estar en las txosnas. Y esto tiene que quedar por escrito».

A día de hoy, todas estas cuestiones planteadas por el Ayuntamiento «no han tenido una respuesta por parte de la Txosna Batzordea». Y destacan los responsables que «para introducir a la comisión dentro de la ordenanza como ente, hace falta previamente responder a todas estas cuestiones. Por lo tanto, no existe aún un nuevo borrador del documento». El Consistorio entiende que el resto de las asociaciones también tienen que dar el visto bueno, «debiendo trabajar el borrador entre todos los colectivos y ese proceso difícilmente se puede resolver en 15 días».

Llegados a este punto, el Ayuntamiento «lamenta la decisión unilateral que se ha tomado». Pese a ello, se ratifica en el compromiso por seguir trabajando sobre la ordenanza, y colaborando con la Jai batzorde para llevar a cabo las fiestas de nuestro pueblo. «El espacio para las txosnas ha estado, está y estará disponible y seguiremos dispuestos a habilitarlo para que haya txosnagune. Por último, aclarar que la oferta musical y cultural, continuará en la programación festiva», aseguran.