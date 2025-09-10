Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imanol Ansa probará hoy en Galarreta si puede seguir en el Torneo Individual

En caso de superarla jugaría el sábado ante Juanenea el partido de la liguilla que le queda pendiente

Juan F. Manjarrés

urnietA.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:13

El urnietarra Imanol Ansa tiene en vilo a los aficionados al remonte y al deporte en general tras la lesión que sufrió en su partido ante Endika Barrenetxea en el enfrentamiento que protagonizaron dentro del Torneo Individual en el frontón Galarreta. No en vano Ansa es el actual campeón y partía como máximo favorito para hacerse con la txapela antes del inicio del campeonato.

Tiene pendiente su partido ante Juanenea, que en caso de que pueda seguir en competición tendría lugar este sábado. De momento Barrenetxea ya ha confirmado su presencia en la final del torneo individual más importante del año.

Aplazamiento

El primer paso para Imanol Ansa es poder jugar su encuentro ante Juanenea tras la lesión que sufrió. Entonces pidió un aplazamiento que le fue concedido. La empresa organizadora, Orimendi 2010, anunció que el de Urnieta realizaría una prueba previa para conocer si llegaba o no al partido de este sábado. El día elegido para llevarla a cabo es hoy jueves, en Galarreta, por lo que se conocerá si el de Urnieta puede seguir o no en el campeonato. El contratiempo ha sido importante, con poco tiempo para recuperarse de una rotura de fibras como la que padece. Por ello, de llegar, lo que está claro que es que lo haría muy justo y sería toda una incógnita su respuesta en la cancha.

