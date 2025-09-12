Imanol Ansa pasa la prueba y se medirá este sábado a Juanenea en Galarreta

Aunque el mismo Imanol Ansa reconoce que «no estoy al 100% y ello me obligará a jugar de otra manera», finalmente el de Urnieta ... ha decido jugar este sábado en el frontón Galarreta el partido que tiene pendiente con Juanenea dentro del campeonato Individual de remonte. Ansa cayó lesionado en su encuentro ante Barretxea de hace dos semanas, no pudo terminar el partido debido a una rotura de fibras, y fue el jueves cuando realizó la prueba definitiva para saber si seguía o no en el campeonato más importante del año. Con el pase directo a la final en manos ya de Endika Barrenetxea, Imanol Ansa probó y finalmente tomó la decisión de presentarse al partido de hoy para buscar un sitio en la semifinal.

Un partido que no va a ser fácil ya que las dudas van a estar ahí ante la lesión sufrida, sobre todo cuando el tiempo para superarse ha sido corto. Hay que recordar que la empresa decidió aplazar su partido ante Juanenea, tenía que haberse jugado el sábado pasado, para dar un mayor margen al todavía campeón ante la lesión sufrida.

«Han pasado 12 días desde la lesión y he hecho un gran esfuerzo para recuperarme. Por las mañanas he hecho fisioterapia en Tolosa y por las tardes trabajos de rehabilitación. Visto que estoy algo mejor y tras la prueba hecha en el frontón, he decido acudir al partido del sábado», afirmaba por medio de un vídeo el propio Imanol Ansa.

Lo que tiene claro el pelotari de Urnieta es que en la prueba ha podido notar que le costaba darle el 100% de velocidad y fuerza a la pelota, «por lo que tendré que sacar otros recursos: Piernas, defensa, variar el juego... pero saldré a darlo todo al frontón».

En caso de ganar solo tendría una semana antes de jugar la semifinal, «por lo que todo va a estar muy justo» reconoce el propio Ansa.