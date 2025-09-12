Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urnieta

Imanol Ansa pasa la prueba y se medirá este sábado a Juanenea en Galarreta

El de Urnieta llega muy justo tras la lesión sufrida ante Barrenetxea, pero se juega entrar en las semifinales del torneo

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Urnieta

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:46

Aunque el mismo Imanol Ansa reconoce que «no estoy al 100% y ello me obligará a jugar de otra manera», finalmente el de Urnieta ... ha decido jugar este sábado en el frontón Galarreta el partido que tiene pendiente con Juanenea dentro del campeonato Individual de remonte. Ansa cayó lesionado en su encuentro ante Barretxea de hace dos semanas, no pudo terminar el partido debido a una rotura de fibras, y fue el jueves cuando realizó la prueba definitiva para saber si seguía o no en el campeonato más importante del año. Con el pase directo a la final en manos ya de Endika Barrenetxea, Imanol Ansa probó y finalmente tomó la decisión de presentarse al partido de hoy para buscar un sitio en la semifinal.

