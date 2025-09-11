Las fiestas en Etxeberri ponen en marcha un mes especialmente intenso Se vivirán desde hoy y hasta el domingo, con un programa amplio que tendrá su jornada central mañana sábado

El buen ambiente regresa este fin de semana a Etxeberri con motivo de la celebración de sus fiestas.

Juan F. Manjarrés urnieta. Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:42

Si por algo se caracteriza el mes de septiembre en Urnieta es por el desarrollo de un buen número de fiestas. Con la mirada puesta en las patronales de San Miguel y el fin de semana previo que se vive todos los años, desde hoy y hasta el domingo tienen lugar las fiestas de Etxeberri, que todos los años sirven en gran medida para ir calentando motores en el municipio.

Llegan con un programa con un gran número de actividades que a buen seguro que los vecinos de la zona utilizan para pasarlo en grande

Ostirala

18 30. Txupinazoa.

19 00. Zezen-mekanikoa.

20 30. Komerik erromeria.

Larunbata

11 00. Diana.

11 30. Lasterketa, pintacaras eta jokoak.

13 30. Herri bazkaria.

16 30. Bingo.

18 00. Apar-jaia.

18 00. Dj Flowing-Dj Mike.

19 00. Jolas-kirolak.

19 30. In Cortadores de jamón.

21 00. Herri-afaria.

22 30. Saturday night dj Flowing-dj Mike.

Igandea

12 00. Txirristra irristakoa.

18 00. Zirko ikuskizuna.

El punto de partida, por tanto, de este mes festivo se dará con los festejos en Etxeberri, que en los últimos años han conseguido hacerse un hueco destacado en el calendario. La asociación de vecinos ha organizado un nutrido y variado programa de tres días para sumergir al pueblo en ese ambiente festivo.

Las fiestas comienzan hoy viernes. Se lanzará el txupinazo a las 18.30 horas y a continuación se podrá disfrutar del toro mecánico y de la romería con Komerik.

Mañana sábado, 13 de septiembre, la Banda de Txistularis Txanbolin tocará la diana a las 11.00 de la mañana. Media hora más tarde habrá carrera, pintacaras y juegos con la colaboración de Super H. A las 13.30 horas tomará el relevo la comida popular. Las personas interesadas han podido adquirir tickets hasta el 8 de septiembre en Biak y Celtics.

Tras reponer fuerzas, se celebrará el bingo a partir de las 16.30 horas. A continuación, a las 18.00, habrá fiesta de la espuma y música con DJ Flowing y DJ Mike. Antes de la cena también habrá cortadores de jamón y deporte recreativo. Para poner fin a la jornada de mañana, nuevamente participarán los djs Flowing y Mike.

Domingo

El último día de fiestas, el domingo, habrá tobogán resbaladizo a las 12.00 del mediodía. El cierre se vivirá desde las seis de la tarde con el desarrollo del espectáculo 'Indartsu' de la mano de Zirko Txosko. Unas jornadas bonitas para los que los miembros de la organización animan a todos los vecinos y vecinas de la localidad a amenizar el barrio y disfrutar en un buen ambiente.