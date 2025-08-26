Continúan los obras del proceso de bulevarización de la calle Idiazabal

El Ayuntamiento de Urnieta inició el pasado mes de julio los trabajos para continuar con la bulevarización de la calle Idiazabal. En esta ocasión ... se va a intervenir en el tramo que va desde Zaldundegi hasta Arantzubi y se decidió ejecutar la obra por partes para minimizar molestias a la ciudadanía.

Primeramente, se está actuando en la zona ubicada bajo el parque Teresa Amuategi, espacio que se encuentra muy avanzado, ya que sólo falta colocar las baldosas.

A partir de esta semana se comienza a trabajar también en la zona de enfrente, en Idiazabal 42, donde se ubican el bar Matxo, la fisioterapia Judit Alday y la peluquería Juana Mari. El acceso a dichos edificios y servicios estará habilitado.

Hinchables en la piscina

El Ayuntamiento ofrecerá la posibilidad de disfrutar de los hinchables acuáticos por segunda vez este verano, este sábado, 30 de agosto, de 10.30 a 13.30 horas. Podrán disfrutar de los hinchables las personas que sean socias del polideportivo, las que hayan comprado el abono de verano o las que paguen la entrada del día.