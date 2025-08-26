Continúan los obras del proceso de bulevarización de la calle Idiazabal

UrnietaContinúan los obras del proceso de bulevarización de la calle Idiazabal
Esta semana han comenzado a trabajar en la zona frente al parque Teresa Amuategi
Urnieta
Martes, 26 de agosto 2025, 20:16
El Ayuntamiento de Urnieta inició el pasado mes de julio los trabajos para continuar con la bulevarización de la calle Idiazabal. En esta ocasión ... se va a intervenir en el tramo que va desde Zaldundegi hasta Arantzubi y se decidió ejecutar la obra por partes para minimizar molestias a la ciudadanía.
Primeramente, se está actuando en la zona ubicada bajo el parque Teresa Amuategi, espacio que se encuentra muy avanzado, ya que sólo falta colocar las baldosas.
A partir de esta semana se comienza a trabajar también en la zona de enfrente, en Idiazabal 42, donde se ubican el bar Matxo, la fisioterapia Judit Alday y la peluquería Juana Mari. El acceso a dichos edificios y servicios estará habilitado.
Hinchables en la piscina
El Ayuntamiento ofrecerá la posibilidad de disfrutar de los hinchables acuáticos por segunda vez este verano, este sábado, 30 de agosto, de 10.30 a 13.30 horas. Podrán disfrutar de los hinchables las personas que sean socias del polideportivo, las que hayan comprado el abono de verano o las que paguen la entrada del día.
