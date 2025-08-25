Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urnieta

EH Bildu de Urnieta insta al equipo de gobierno a tomar medidas para revertir la situación de las txosnas

Para este partido de la oposición «hay que crear una mesa de trabajo para consensuar una solución que encauce la situación»

M. C.

urnieta.

Lunes, 25 de agosto 2025, 20:16

Tras la polémica generada la semana pasada en torno al tema de las txosnas de las fiestas patronales de San Miguel, desde EH Bildu de Urnieta han querido manifestarse al respecto e instan al gobierno municipal a adoptar de manera inmediata las decisiones necesarias para revertir esta situación. «Consideramos urgente la creación de una mesa de trabajo en la que estén representadas tanto la comisión de txosnas como todos los grupos políticos del Ayuntamiento, con el fin de consensuar una solución que permita encauzar la situación».

Este partido de la oposición recuerda que el equipo de gobierno modificó el reglamento relativo a la instalación de txosnas el pasado año. Posteriormente, el Pleno municipal lo aprobó en el verano de 2024, con los votos favorables de EAJ-PNV y PSE-EE y los votos en contra de EH Bildu. «El equipo de gobierno no permitió la participación ni la realización de aportaciones por parte de nuestro grupo y el reglamento no fue consensuado ni contrastado con los miembros de la comisión de txosnas», argumentan.

EH Bildu cree además que «para alcanzar un reglamento plural y representativo, resulta imprescindible colaborar de forma directa con los agentes implicados. El equipo de gobierno sostiene que la normativa ha sido acordada con todas las asociaciones que conforman la comisión de fiestas. Sin embargo, los hechos demuestran que no ha sido así», destacando que «la ausencia de txosnas y de programación asociada parar las fiestas de San Miguel es la consecuencia directa de un determinado modo de gobernar. En lugar de fomentar la colaboración con la ciudadanía y el tejido asociativo, el gobierno opta por imponer sus decisiones de forma unilateral y vertical. Una vez más, quienes sufren las consecuencias son los ciudadanos de Urnieta».

