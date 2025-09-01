Baserritar Mixto Profesionala, programa para compatibilizar empresa y caserío

Baserritar Mixto Profesionala es un programa experimental de ayudas diseñado por la Diputación Foral de Gipuzkoa que busca la conciliación entre el trabajo en ... la empresa y en el caserío, de manera que las personas que quieran dedicarse al sector primario trabajen a tiempo parcial en ambos sectores.

La iniciativa promueve que trabajadores indefinidos de empresas pidan una reducción de jornada del 50% para poder compatibilizar esa actividad, con una dedicación profesional a su explotación agraria o ganadera en el caserío. En cambio, para la persona que va a entrar en una empresa supone que el contrato de trabajo sea directamente, de media jornada.

La segunda convocatoria de este programa está abierta hasta el 15 de septiembre. Toda la información sobre el programa está disponible por internet, ofreciendo aclaraciones sobre quién puede realizar la solicitud, criterios de valoración de la resolución y subvenciones, entre otras cuestiones.