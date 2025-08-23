Los aficionados podrán disfrutar hoy de cinco nuevas carreras en el Hipódromo

UrnietaLos aficionados podrán disfrutar hoy de cinco nuevas carreras en el Hipódromo
La jornada arrancará a las cinco y media de la tarde y se disputará el premio Criterium Internacional de San Sebastián
M.C.
lasarte-oria.
Sábado, 23 de agosto 2025, 21:03
El Hipódromo acoge esta tarde una nueva jornada de carreras de caballos con la celebración de cinco pruebas, entre ellas, el premio Criterium Internacional de San Sebastián, sobre los 1.500 metros.
La tarde arrancará a las 17.30 horas con la primera carrera premio Cría Nacional, sobre 2.000 metros. La segunda, premio Eelite Equestrian, sobre 2.200 metros, será a las 18.02 horas. La tercera llegará a las 18.34 horas, con el premio Onda Cero. La quinta, premio Criterium Internacional de San Sebastián, se disputará pasadas las siete y media.
