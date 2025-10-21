Acto de bienvenida en Lekaio a recién llegados al municipio

J. F. M. URNIETA. Martes, 21 de octubre 2025, 20:34 Comenta Compartir

Con el fin de intentar integrar de la mejor manera posible a los nuevos vecinos de Urnieta, el Ayuntamiento realiza hoy un acto de bienvenida a las personas que han llegado a la localidad en los últimos meses. La cita es a las 18:30 horas en la casa de cultura Lekaio y en ella, además de conocerse mutuamente, se les presentarán los servicios municipales que tienen a su disposición. La presentación correrá a cargo del segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento, Herme González. También estarán presentes el alcalde, Jorge Segurado, y representantes de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento.

El Consistorio lleva varios años desarrollando esta iniciativa y la considera muy enriquecedora para tener una primera toma de contacto, apoyar a las personas recién llegadas y reflejar que Urnieta «la conformamos todas las personas que vivimos en el pueblo, independientemente de su procedencia».