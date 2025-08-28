270 judokas de importante nivel en un stage desde este viernes en el polideportivo

Este viernes por la tarde, el sábado por la mañana y la tarde y el domingo por la mañana se celebrará un stage de ... judo en la pista del polideportivo de Urnieta.

Convocados por la Federación Vasca de Judo, tomarán parte cerca de 270 deportistas. Entre ellos, habrá judokas franceses y de las selecciones gallega, asturiana, valenciana, riojana y de Euskadi.

Todos ellos buscan, mediante su participación en este stage la preparación para los diferentes campeonatos y copas de la próxima temporada que esperan sea brillante.