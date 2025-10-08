Tres mociones completarán la sesión ordinaria del Pleno de este jueves

El salón principal del ayuntamiento acogerá este jueves, a las 18.30 horas, la sesión del Pleno de octubre. Como siempre, la sesión arrancará ... con la aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada el pasado 11 de septiembre. Asimismo, darán cuenta de los decretos de alcaldía dictados hasta el día 5.

El orden del día continuará con la resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Reguladora de la ocupación de suelo de dominio público para la instalación de terrazas y veladores complementarias a las actividades de hostelería en el término municipal de Lasarte-Oria. También aprovecharán para presentar el Plan Económico Financiero y se someterá a votación el expediente de modificación de las Ordenanzas Fiscales para 2026.

Fin del genocidio

Completando la sesión del Pleno de esta tarde habrá tres mociones. Dos de ellas las pondrán encima de la mesa PSE-EE y EAJ-PNV y una tercera el PP. En el caso de las propuestas de socialistas y jertzales, la primera es relativa al 'Fin del genocidio en Gaza y en apoyo al pueblo palestino'. Los grupos municipales del PSE-EE y EAJ-PNV presentarán esta moción «ante el deterioro extremo de la situación humanitaria en Gaza y Cisjordania y apelando a la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional». Ambos grupos proponen al Pleno «la adopción de una serie de acuerdos como la reafirmación de la condena de los hechos llevados a cabo por el gobierno de Netanyahu en Gaza y Cisjordania, y ante el ataque terrorista perpetrado por Hamás el día 7 de octubre de 2023, exigiendo un inmediato alto el fuego», añadiendo que «tras condenar el uso del hambre como método de guerra, la negación u obstaculización ilícita del acceso a ayuda humanitaria y los traslados forzosos y masivos de población palestina, demandamos la protección integral de todas las personas trabajadoras humanitarias, sanitarias y de socorro, así como de las personas periodistas que cubren el conflicto». También se sugerirá al Pleno la asunción de las deliberaciones de la Corte Internacional de Justicia, en las que se constata que las acciones y los hechos llevados a cabo por el gobierno de Netanyahu constituyen un genocidio contra el pueblo palestino.

La segunda propuestas de socialistas y jertzales es 'En favor de la convivencia y en defensa de la Ertzaintza y los Policías Municipales'. El PP, por su parte, lleva al Pleno la moción 'Exigir responsabilidades y una auditoria urgente sobre los fallos del sistema Cometa'.