Recital de Oiasso este viernes dentro de los actos por el aniversario del convento de las Brígidas

Continuando con los actos conmemorativos del 350 aniversario del convento de las Madres Brígidas, este viernes, a las 19.00 horas, tendrá lugar un ... recital de música de cámara en el propio monasterio organizado por Danok Kide. Está enmarcada dentro del Ciclo de los Encuentros Musicales que organiza la asociación y participará el quinteto de cuerda Oiasso.

Con este evento musical, Danok Kide, a través de sus Encuentros Musicales, se ha querido sumar a los actos culturales que se están celebrando con motivo de los 350 años de historia del convento-monasterio de las Madres Brígidas de Lasarte-Oria. «Danok Kide y la capilla del convento de las Brígidas han ido de la mano en numerosas ocasiones. Ese auditorio tan fantástico, con su barroquismo y su acústica, a lo largo de veinte años, nos viene brindado magníficas sesiones musicales. Del orden de setenta eventos se han organizado por conjuntos musicales de diversas modalidades, corales e instrumentales, que nos han embelesado y de los que nuestra memoria guarda un gran recuerdo», destacan desde Danok Kide, añadiendo que «y esta vez, también, así será, no podría ser de otra forma».

Para este viernes, a partir de las 19.00 horas, se ha organizado la actuación del quinteto musical de cuerda, Oiasso boskotea, «que conoce bien el escenario», y cuyas actuaciones, «siempre han resultado del agrado del público asistente», aseguran los organizadores.

El contenido del concierto, bajo el lema 'en el hilo de la vida de la mano de compositores vascos de ayer y de hoy', irá desgranando diez composiciones musicales. «El punto de partida serán unas voces blancas que entonarán la melodía de 'Aurtxoa seaskan' de Olaizola, como comienzo de la vida y de la música en este viaje vital. La ágil y fresca 'De Ronda' de Guridi pintará la infancia y sus juegos. Los ímpetus de juventud correrán a cargo de las obras 'Itzuliño Bat' y 'Pasabidea' de Ekhi Lambert. La llegada a la vida adulta se presentará por la 'Amorosa' de Guridi. Con 'Moderé' de Usandizaga se simbolizará el amor infinito de la maternidad/paternidad como en la madurez. En nuestra opinión, el fin de la edad adulta se describe con 'Andante en Do mayor' de Valentín Larrea Yturbe. Con un punto de nostalgia agridulce que es rasgo de vejez escucharemos 'Hojas de Album'de Francisco Escudero. Con 'Religiosa' de Guridi se conjura el ocaso de la vida y a modo de recapitulación nos deleitaremos con 'Iazko Lorea' de Elodie Baffalio, cerrando el círculo que supone el hilo de la vida», detallan desde Danok Kide. Para la asociación, «este concierto es parte del reconocimiento que se les está haciendo a la comunidad de las Madres Brígidas, por compartir su presencia de 350 años entre nosotros y habernos otorgado tantos favores, entre otros, esa cesión incondicional de la capilla del convento».