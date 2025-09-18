Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los actos de conmemoración del 350 aniversario del convento de Brígidas han comenzado este jueves con una mesa redonda en la que participaron el catedrático de Historia José Achón, el humanista cristiano Santos Sarasola y el párroco Félix Garitano. Sarasola explicó el momento histórico en que nació la Institución, Achón hizo un resumen de la familia Oquendo y de cómo construyeron el monasterio y Garitano habló sobre lo que han aportado las monjas al pueblo. Isaac Farré

Lasarte-Oria

Recital de Oiasso este viernes dentro de los actos por el aniversario del convento de las Brígidas

Organizado por Danok Kide, este recital de música de cámara se encuadra dentro del Ciclo de Encuentros Musicales de la asociación

María Cortés

María Cortés

Lasarte-Oria

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:09

Continuando con los actos conmemorativos del 350 aniversario del convento de las Madres Brígidas, este viernes, a las 19.00 horas, tendrá lugar un ... recital de música de cámara en el propio monasterio organizado por Danok Kide. Está enmarcada dentro del Ciclo de los Encuentros Musicales que organiza la asociación y participará el quinteto de cuerda Oiasso.

