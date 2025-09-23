Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Agentes sociales junto a las concejalas y alcalde, en el centro de la imagen, en la presentación de ayer de 'Ondi ibili' . ISAAC FARRÉ

Lasarte

El programa 'Ondo ibili' arranca este viernes

Un año más, los mayores disfrutarán de paseos matinales que podrán compartir con otras personas de su edad

María Cortés

lasarte-oria.

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:30

Este viernes, día 26, dará comienzo en la plaza Okendo una nueva edición del programa de paseos saludables 'Ondo ibili', una iniciativa dirigida principalmente a las personas mayores de Lasarte-Oria.

La cita será a las 11.00 horas y estará abierta a todas aquellas personas que deseen participar en un paseo saludable y en buena compañía, siguiendo alguno de los itinerarios predefinidos en el municipio.

La presentación del programa se llevó a cabo ayer, con la asistencia del alcalde, Agustín Valdivia, la concejala de Deportes, Goizalde Pildain, la concejala de Servicios Sociales, Lourdes Acevedo, y varios representantes de los agentes sociales y comunitarios implicados en la actividad.

El alcalde subrayó que «'Ondo ibili' es un ejemplo claro de cómo la colaboración entre diferentes agentes sociales, asociaciones y el propio Ayuntamiento se traduce en beneficios directos para la ciudadanía. No solo promovemos la salud, también fomentamos la cohesión social y el bienestar de nuestros mayores».

Durante el acto se destacó que se trata de una actividad «sencilla, gratuita y abierta a todos, que ayuda a mantener hábitos saludables, prevenir el sedentarismo y reforzar las relaciones personales».

Los paseos de 'Ondo ibili' se realizarán todos los viernes, siempre a las once de la mañana, y con salida desde Okendo Plaza, hasta el mes de junio. Entre los objetivos principales de la actividad destacan: mantener a las personas mayores activas, fomentar el ejercicio físico a través de caminatas y favorecer las relaciones sociales.

Lo dicho, la iniciativa es fruto de la colaboración entre diferentes agentes sociales y comunitarios como el Hogar del Jubilado Biyak Bat, Atsobakar Zahar Etxea, Nagusilan, el Ayuntamiento, Osakidetza y Gobierno Vasco.

El programa ofrece varios itinerarios adaptados a distintos niveles, con longitudes que oscilan entre los 2.200 metros (recorrido de Atsobakar) y los 4.800 metros (recorrido de Plazaola). Todos parten de la plaza Okendo y cuentan con señalización cada 500 metros, fuentes y espacios con máquinas para realizar ejercicios.

El alcalde Agustín Valdivia animó a participar en esta propuesta que «combina salud, actividad física y vida social, y que se ha consolidado ya como una de las iniciativas más valoradas por los mayores».

Finalmente, quiso poner en valor que «'Ondo ibili' no solo mejora la salud física, también ayuda a prevenir la soledad, a generar vínculos y a cuidar de la salud emocional».

