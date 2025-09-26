Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lasarte

Primer partido de la temporada en casa hoy para el Preferente de fútbol del Ostadar

Lasarte-oria.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:14

Los aficionados podrán acudir esta tarde, a las 18.50 horas, a Michelín para ver el primer partido en casa del máximo representante masculino del Ostadar de fútbol, el conjunto Preferente.

En su debut en la recién estrenada temporada la jornada pasada, el equipo lasarteoriatarra empató 3-3 a domicilio ante Hondarribia. «El equipo hizo un gran partido. Estuvo muy bien en todos los sentidos: a nivel de concentración, intensidad, lucha, en los duelos...», destacó el entrenador Jon Irureta. En este contexto, para el minuto 13, con goles de Xabier Etxeberria y Ugaitz Igarriz, el Ostadar se adelantó 0-2. Aunque el Hondarribia recortó distancias a los cinco minutos, el visitante volvió a batir la meta de los costeros, logrando el 1-3. «Al filo del descanso, en el 45, encajamos el 2-3, que sí nos hizo un poco de daño y a los locales les dio alas para seguir luchando», destaca Irureta.

Tras el descanso, le tocó al Ostadar defender el resultado, pero en el minuto 88 el Hondarribia subió el tercero y así finalizó el encuentro en empate.

