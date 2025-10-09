La plataforma LOOPA comparecerá el lunes en la Comisión de Salud

M. C. lasasrte-oria. Jueves, 9 de octubre 2025, 20:25 Comenta Compartir

Desde la plataforma ciudadana Lasarte-Oria Osasun Publikoaren Alde (LOOPA) informan que «preocupados por la situación en el Centro de Salud de Lasarte-Oria, el pasado mes de mayo nos dirigimos a la Mesa de la Comisión de Salud del Parlamento Vasco para solicitar una comparecencia en la mencionada Comisión de Salud. El objetivo de dicha comparecencia es el de poder explicar ante la misma la grave situación sanitaria que padece nuestro municipio y reclamar soluciones».

Tras varios meses de espera, y en respuesta a la solicitud realizada, LOOPA ha sido finalmente invitada y tendrá la oportunidad de comparecer en la Comisión el próximo lunes, día 13, a las 10.30 horas. Se podrá seguir en directo por uno de los canales habilitados en la página web del Parlamento Vasco.