Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Lasarte

La plataforma LOOPA comparecerá el lunes en la Comisión de Salud

M. C.

lasasrte-oria.

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:25

Comenta

Desde la plataforma ciudadana Lasarte-Oria Osasun Publikoaren Alde (LOOPA) informan que «preocupados por la situación en el Centro de Salud de Lasarte-Oria, el pasado mes de mayo nos dirigimos a la Mesa de la Comisión de Salud del Parlamento Vasco para solicitar una comparecencia en la mencionada Comisión de Salud. El objetivo de dicha comparecencia es el de poder explicar ante la misma la grave situación sanitaria que padece nuestro municipio y reclamar soluciones».

Tras varios meses de espera, y en respuesta a la solicitud realizada, LOOPA ha sido finalmente invitada y tendrá la oportunidad de comparecer en la Comisión el próximo lunes, día 13, a las 10.30 horas. Se podrá seguir en directo por uno de los canales habilitados en la página web del Parlamento Vasco.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia catalana compra un restaurante y una pastelería de la plaza Gipuzkoa de San Sebastián
  2. 2

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  3. 3 Experimento con crema Nivea: «En un lado la lata azul de 2 euros y en el otro una crema de 200 euros; este es el veredicto de un dermatólogo»
  4. 4 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  5. 5 Mil candidatos para 250 empleos: «No es normal tanta gente, se ha formado un tapón para entrar»
  6. 6

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  7. 7 Amaya Uranga, la voz de Mocedades que emociona en las redes sociales: «a su edad está intacta, de cuando había tanto amor y poesía en las letras»
  8. 8 Cierra una emblemática zapatería de San Sebastián tras 65 años de actividad
  9. 9

    Erik Bretos defendió ante el Consejo de la Real la continuidad de Sergio
  10. 10 El Olivi de Usurbil, nuevo paraíso de la txuleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La plataforma LOOPA comparecerá el lunes en la Comisión de Salud