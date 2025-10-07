Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lasarte

Osasun mentala eta nerabezaroa, Treba Gurasoak programaren baitan

María Cortés

lasarte-oria.

Asteartea, 7 urria 2025, 20:32

Lasarte-Oriako Udalak Treba Gurasoak programaren ekitaldi berri bat hartuko du gaur arratsaldean, hilaren 8an, 'Buruko osasuna eta nerabezaroa/Osasun mentala eta nerabeak' izeneko hitzaldiarekin.

Saioa doa izango da, eta arratsaldeko 17:30ean hasiko da Antonio Mercero gunean (hitzaldi aretoan).

Proposamena bereziki nerabeen gurasoei zuzenduta dago, beren seme-alabei bizitzako etapa honetan emozionalki laguntzen lagunduko dieten jarraibideak, ezagutzak eta tresnak eskaintzeko.

Izena emateko kultura@lasarte-oria.eus helbidera idatzi behar da, izen-abizenak, telefonoa eta posta elektronikoa adieraziz.

Treba Gurasoak programa Gipuzkoako Foru Aldundiak, Gipuzkoako udalekin elkarlanean, bultzatzen duen Gaztematika sarearen parte da, eta familiei prestakuntza, laguntza eta baliabideak eskaintzea du helburu, seme-alaben hezkuntza eta garapen prozesuan.

