Osasun mentala eta nerabezaroa, Treba Gurasoak programaren baitan

LasarteOsasun mentala eta nerabezaroa, Treba Gurasoak programaren baitan
María Cortés
lasarte-oria.
Asteartea, 7 urria 2025, 20:32
Lasarte-Oriako Udalak Treba Gurasoak programaren ekitaldi berri bat hartuko du gaur arratsaldean, hilaren 8an, 'Buruko osasuna eta nerabezaroa/Osasun mentala eta nerabeak' izeneko hitzaldiarekin.
Saioa doa izango da, eta arratsaldeko 17:30ean hasiko da Antonio Mercero gunean (hitzaldi aretoan).
Proposamena bereziki nerabeen gurasoei zuzenduta dago, beren seme-alabei bizitzako etapa honetan emozionalki laguntzen lagunduko dieten jarraibideak, ezagutzak eta tresnak eskaintzeko.
Izena emateko kultura@lasarte-oria.eus helbidera idatzi behar da, izen-abizenak, telefonoa eta posta elektronikoa adieraziz.
Treba Gurasoak programa Gipuzkoako Foru Aldundiak, Gipuzkoako udalekin elkarlanean, bultzatzen duen Gaztematika sarearen parte da, eta familiei prestakuntza, laguntza eta baliabideak eskaintzea du helburu, seme-alaben hezkuntza eta garapen prozesuan.