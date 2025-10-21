Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Comparecencia de miembros de LOOPA en la comisión de Sanidad.

Lasarte-Oria

LOOPA valorará este miércoles, frente al Centro de Salud, su paso por la comisión de Sanidad

Lasarte-Oria.

Martes, 21 de octubre 2025, 20:34

El pasado lunes representantes de la plataforma ciudadana Lasarte-Oria Osasun Publikoa Alde (LOOPA) comparecieron en la comisión de Sanidad del Parlamento Vasco. Begoña ... Castro y Pello Sánchez fueron los miembros que participaron en dicha reunión, trasladando «la preocupación que se tiene en el municipio por la situación del centro de salud del municipio, aunque ha mejorado notablemente desde el verano, aunque todavía queda mucho que mejorar». Desde la plataforma miran «con recelo al futuro».

