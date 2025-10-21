LOOPA valorará este miércoles, frente al Centro de Salud, su paso por la comisión de Sanidad

Lasarte-OriaLOOPA valorará este miércoles, frente al Centro de Salud, su paso por la comisión de Sanidad
El Diario Vasco
Lasarte-Oria.
Martes, 21 de octubre 2025, 20:34
El pasado lunes representantes de la plataforma ciudadana Lasarte-Oria Osasun Publikoa Alde (LOOPA) comparecieron en la comisión de Sanidad del Parlamento Vasco. Begoña ... Castro y Pello Sánchez fueron los miembros que participaron en dicha reunión, trasladando «la preocupación que se tiene en el municipio por la situación del centro de salud del municipio, aunque ha mejorado notablemente desde el verano, aunque todavía queda mucho que mejorar». Desde la plataforma miran «con recelo al futuro».
Una vez transcurrido un tiempo desde la comparecencia en la comisión, desde LOOPA realizarán una valoración que quieren compartir con los lasarteoriatarras. La cita será esta tarde, a las 18.30 horas, en el exterior de la entrada del Ambulatorio.
