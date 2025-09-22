Lasarte-Oria retrocedió al Medievo

Okendo plaza y kale Nagusia se ambientaron, un año más, para acoger la IX Feria Medieval Xacobea de Lasarte-Oria. Durante tres días, el ... municipio retrocedió en el tiempo y el mercado de la Edad Media fue protagonista este pasado fin de semana.

Como todos los años, numerosos vecinos, y demás vecinos de localidades cercanas, aprovecharon estos días para pasear por los más de 100 puestos de artesanos que ocuparon gran parte de kale Nagusia y la plaza Okendo. Bisutería, productos naturales de belleza e higiene, artículos textiles, juguetes, adornos, accesorios... han sido muchos los productos que se pudieron adquirir. También pudieron disfrutar los asistentes de las exhibiciones de los oficios artesanos en muchos de estos puestos.

La oferta gastronómica tampoco faltó y tanto los amantes del dulce como del salado tuvieron una variada oferta: embutidos, productos lácteos, bollería, tartas y demás postres.... así como una carpa con raciones y bebida en plena plaza Okendo.

Pero la IX Feria Medieval Xacobea de Lasarte-Oria es mucho más y los lasarteoriatarras pudieron disfrutar de un gran ambiente callejero. Entre las novedades de la programación de este año, un espectáculo de lo más entretenido de acrobacias, así como la asistencia del grupo escocés Talikser y los grupos Ramalleira y Barzonia. Tuvieron que suspenderse los combates medievales porque el suelo estaba resbaladizo por la lluvia. Los más pequeños de la casa también tuvieron sus espacios, con los cuentacuentos, juegos medievales o talleres de manualidades.