El grupo de Marcha Nórdica del Ostadar tiene prevista hoy una sesión dentro de la Semana de la Movilidad.

Lasarte-Oria

Jornada central de la Semana de la Movilidad con actividades en Okendo

Arranca la iniciativa 'Ondo Ibili' por la mañana y por la tarde, habrá mercado de bicicletas de segunda mano, txoko de lectura, talleres y sesión de Marcha Nórdica

María Cortés

María Cortés

Lasarte-Oria

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:34

Los lasarteoriatarras se podrán acercar hoy a Okendo plaza para participar en los actos centrales de la Semana de la Movilidad. El día arrancará ... con el inicio, a las 11.00 horas, de la iniciativa 'Ondo ibili' de la que podrán disfrutar los mayores de Lasarte-Oria durante todos los viernes de este nuevo curso. Es una actividad dirigida principalmente a personas mayores con el objetivo de promover la costumbre saludable de caminar.

