Jornada central de la Semana de la Movilidad con actividades en Okendo

Los lasarteoriatarras se podrán acercar hoy a Okendo plaza para participar en los actos centrales de la Semana de la Movilidad. El día arrancará ... con el inicio, a las 11.00 horas, de la iniciativa 'Ondo ibili' de la que podrán disfrutar los mayores de Lasarte-Oria durante todos los viernes de este nuevo curso. Es una actividad dirigida principalmente a personas mayores con el objetivo de promover la costumbre saludable de caminar.

Hoy mismo, pero por la tarde de 16.30 a 20.00 horas, tendrá lugar el exitoso mercado de segunda mano de bicicletas en la plaza Okendo. Como ya informaron los responsables, «se admitirán bicicletas y patinetes de segunda mano que se encuentren en buen estado y es una opción ideal para comprar la bicicleta o el patinete que necesitas a un buen precio. Quien quiera vender su bicicleta debe ser mayor de edad y deberán inscribirse previamente rellenando el formulario de la web www.merkabi.eus/lasarte-oria o llamando al teléfono 943 670249». Junto con la inscripción, se seleccionará la cita para llevar la bicicleta. A través de este evento se fomenta la reutilización de las bicicletas y se apuesta por la movilidad sostenible.

Pero no serán las únicas actividades de este día. También habrá juegos para los niños en la plaza Okendo y alrededores, de 17.00 a 19.30 horas, entre otros, juegos con la bicicleta (circuitos, pruebas de habilidad...) y actividades de tiempo libre (taller de chapas, taller de decoración de timbres de bicicleta, rincón de lectura...).

Se recuerda a los vecinos que esta tarde, kale Nagusia, de los números 1 al 30, estará cerrada a la circulación de vehículos.

Marcha Nórdica

Otra de las citas de esta jornada central de la Semana de la Movilidad será la salida de Marcha Nórdica que partirá desde Okendo plaza a las 18.00 horas. Con la colaboración del Ostadar SKT., esta actividad está dirigida a toda la ciudadanía y es una buena oportunidad para probar esta disciplina deportiva que tanta fuerza ha ido cogiendo en los últimos años. «Es destacable su carácter inclusivo, ya que pueden participar también personas invidentes», destacan desde el Ayuntamiento.

Precisamente desde la sección de Ipar Martxa del Ostadar han querido informar que «hemos comenzado este mes el nuevo curso y los entrenamientos cada jueves en los que se trabaja tanto la técnica como el pilatwalk».

Además de la sesión de esta tarde, los miembros de Marcha Nórdica disfrutarán de otras citas a lo largo de este nuevo curso que han adelantado. De esta manera, mañana mismo realizará una salida al monte Xoldokogaina. «El 19 de octubre participaremos en el Día de los Senderos de Buruntzaldea. Y el 26 en el Lasarte-Oria Bai! Krosa. También habrá salida a Gaintxurizketa/Jaizkibel el 22 de noviembre. Para el 13 de diciembre está organizado un cursillo de pilatwalk con Eva Espuela. En enero acudiremos a Beasain-Segura, en febrero a Azkoitia-Azpeitia y el 28 de marzo realizarán el recorrido 'Kutsidazu bidea, Ixabel' (Anoeta/Hernialde/Alkiza). En la Semana de Pascua harán la ruta Vía de la Plata entre León y Zamora y el 25 de abril habrá salida a Putzubeltz/Arantza. En mayo, Pottoken ibilbidea (Sara-Zugarramurdi) y se celebrará el Festival del Ostadar SKT».

Para lo que no hayan probado nunca la actividad y quieran dar los primeros pasos en la Marcha Nórdica, el grupo de Lasarte-Oria organizará en enero y febrero unos cursos de iniciación.