Izada de bandera y juegos en el inicio de la Semana Homenaje a los Mayores

Los mayores de Lasarte-Oria tienen por delante, desde hoy y hasta el miércoles que viene, numerosas actividades dentro de la tradicional Semana Homenaje ... que organiza el Ayuntamiento en colaboración con el hogar del jubilado Biyak Bat. En la presentación de la programación realizada recientemente, en la que participaron el alcalde Agustín Valdivia y la concejal de Servicios Sociales Lourdes Acevedo, así como varios miembros de Biyak Bat, el primer edil quiso agradecer a la asociación y a la Junta la organización y el trabajo que realizan para que salga adelante.

El programa es muy amplio con actividades todos estos días que empiezan hoy con la izada de bandera a las 12.00 horas y los juegos de mesa a las 16.00 horas.

En cuanto al resto de la semana, mañana habrá exhibición de gimnasia a las 10.00 horas en el polideportivo y juegos de movilidad en el Hogar. El viernes, nueva sesión de 'Ondo Ibili' a las 11.00 horas, con salida desde Okendo, y lunch al finalizar. Ya por la tarde, a las siete, actuación del coro Biyak Bat en la casa de cultura. La programación continuará el fin de semana y hasta el miércoles que se celebrarán las tradicionales Bodas de Oro.