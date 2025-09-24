El Gazteleku acogerá el taller para jóvenes 'Sexualitatea birpentsatzen: autonomía, plazera eta loturak' esta tarde

El Diario Vasco lasarte-oria. Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:51 Comenta Compartir

Esta tarde tendrá lugar el segundo taller, dentro del programa 'Treba', titulado 'Sexualitatea birpentsatzen: autonomia, plazera eta loturak', que se celebrará en el Gazteleku, en horario de 17.30 a 20.30 horas, con la dinamización de Ageda Blasco. La iniciativa está orientada a jóvenes de entre 17 y 24 años y se centrará en la autonomía, el placer y los vínculos en la vivencia de la sexualidad.

La actividad es gratuita, pero será necesario inscribirse previamente a través de la web gip.eus/rjozs.

El programa 'Treba', impulsado por la Diputación Foral de Gipuzkoa en colaboración con el Consistorio, busca abordar la sexualidad desde diferentes perspectivas según las edades de las personas participantes.

Recientemente, la concejal de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Lasarte-Oria, Maite Iglesias, dio a conocer la celebración de estos talleres y como señaló «con ellos queremos ofrecer a la juventud de Lasarte-Oria espacios de confianza en los que puedan abordar temas fundamentales para su desarrollo personal, siempre con el acompañamiento de profesionales especializados». Por ello, desde el Ayuntamiento animan a adolescentes y jóvenes a participar en estas propuestas, que forman parte del programa 'Treba, un conjunto de acciones educativas que se desarrollan en distintos municipios de Gipuzkoa para trabajar con la juventud cuestiones clave de su vida cotidiana y sus relaciones.