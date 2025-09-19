Ferraris, Porsches y Aston Martins, entre otros, desfilarán este sábado por las calles

Una nueva edición del San Sebastian Circuit Spirit llega este sábado a las calles del municipio. Como ya destacara en la presentación la concejal de ... Deportes Goizalde Pildain, «el antiguo Circuito de Lasarte forma parte de nuestra historia e identidad colectiva. Fue escenario de algunas de las pruebas más relevantes de Europa y atrajo a grandes figuras del deporte del motor. Gracias a este evento, nuestro municipio vuelve a rendir homenaje a esa historia y, al mismo tiempo, se convierte en escaparate para visitantes y aficionados».

La edición 2025 contará con una espectacular caravana con 136 coches participantes, de los que cerca de 50 son clásicos de gran valor histórico y económico, auténticas joyas que en muchos casos no suelen circular por carretera abierta. Además, se unirán deportivos modernos de gran atractivo, como Ferrari, Aston Martin, Chevrolet Corvette, Lotus y Porsche, entre otros.

El itinerario arrancará desde la plaza Gipuzkoa de San Sebastián, con salida a las 10.30 horas. Desde allí, los participantes se dirigirán a la fábrica de Michelin y, tras recorrer distintos barrios donostiarras, llegarán a Lasarte-Oria entre las 11:30 y 11:45 horas.

El paso por el municipio seguirá el recorrido de la calle Estación, avenida del Hipódromo, kale Nagusia y avenida del Circuito, recuperando simbólicamente parte del trazado histórico. Posteriormente, la caravana se dirigirá hacia Ibarra, Lekunberri y Leiza, donde tendrá lugar la comida oficial.

Por la tarde, hacia las 17:00 horas, los vehículos harán una parada en el Hipódromo de San Sebastián, accesible para el público durante unos 40 minutos. Finalmente, regresarán a la capital guipuzcoana para desfilar por lugares tan emblemáticos como el Paseo de la Concha, la calle Urbieta y la República Argentina, coincidiendo con la celebración del Festival Internacional de Cine. El cierre de la jornada se producirá en la Plaza Gipuzkoa, entre las 18.30 y las 19.00 horas, donde se concentrarán todos los vehículos.