Ferraris, Porsches y Aston Martins, entre otros, desfilarán este sábado por las calles

Lasarte-OriaFerraris, Porsches y Aston Martins, entre otros, desfilarán este sábado por las calles
El Diario Vasco
Lasarte-Oria.
Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:18
Una nueva edición del San Sebastian Circuit Spirit llega este sábado a las calles del municipio. Como ya destacara en la presentación la concejal de ... Deportes Goizalde Pildain, «el antiguo Circuito de Lasarte forma parte de nuestra historia e identidad colectiva. Fue escenario de algunas de las pruebas más relevantes de Europa y atrajo a grandes figuras del deporte del motor. Gracias a este evento, nuestro municipio vuelve a rendir homenaje a esa historia y, al mismo tiempo, se convierte en escaparate para visitantes y aficionados».
La edición 2025 contará con una espectacular caravana con 136 coches participantes, de los que cerca de 50 son clásicos de gran valor histórico y económico, auténticas joyas que en muchos casos no suelen circular por carretera abierta. Además, se unirán deportivos modernos de gran atractivo, como Ferrari, Aston Martin, Chevrolet Corvette, Lotus y Porsche, entre otros.
El itinerario arrancará desde la plaza Gipuzkoa de San Sebastián, con salida a las 10.30 horas. Desde allí, los participantes se dirigirán a la fábrica de Michelin y, tras recorrer distintos barrios donostiarras, llegarán a Lasarte-Oria entre las 11:30 y 11:45 horas.
El paso por el municipio seguirá el recorrido de la calle Estación, avenida del Hipódromo, kale Nagusia y avenida del Circuito, recuperando simbólicamente parte del trazado histórico. Posteriormente, la caravana se dirigirá hacia Ibarra, Lekunberri y Leiza, donde tendrá lugar la comida oficial.
Por la tarde, hacia las 17:00 horas, los vehículos harán una parada en el Hipódromo de San Sebastián, accesible para el público durante unos 40 minutos. Finalmente, regresarán a la capital guipuzcoana para desfilar por lugares tan emblemáticos como el Paseo de la Concha, la calle Urbieta y la República Argentina, coincidiendo con la celebración del Festival Internacional de Cine. El cierre de la jornada se producirá en la Plaza Gipuzkoa, entre las 18.30 y las 19.00 horas, donde se concentrarán todos los vehículos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.