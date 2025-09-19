Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Actuación del quinteto Oiasso Isaac Farré.

Lasarte

El convento de las Brígidas acoge una solemne celebración religiosa

Con este acto, en el que participarán agentes culturales del municipio, se pone el broche de oro a los actos por el 350 aniversario

María Cortés

María Cortés

Lasarte-Oria

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:15

La jornada central de los actos por el 350 aniversario del convento-monasterio de las Madres Brígidas de Lasarte-Oria llega este sábado a ... su fin. La celebración comenzará a las 10.00 horas, con diana del grupo de Txistularis de la localidad. Una hora después, a las once, tendrá lugar la solemne celebración religiosa presidida por el obispo de la Diócesis. Además de la misa, varios grupos de Lasarte-Oria participarán en este evento, entre ellos, los miembros del coro Alboka, la organista de la Basílica de Santa María de Donostia Ana Belén García, dantzaris de Erketz euskal dantza taldea y músicos de Zero Sette akordeoi orkestra. Representantes municipales, miembros de asociaciones locales y vecinos de Lasarte-Oria en general arroparán a la comunidad de religiosas que vivirán con emoción la jornada de celebración de este sábado.

