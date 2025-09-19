El convento de las Brígidas acoge una solemne celebración religiosa

María Cortés Lasarte-Oria Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:15 | Actualizado 20:40h. Comenta Compartir

La jornada central de los actos por el 350 aniversario del convento-monasterio de las Madres Brígidas de Lasarte-Oria llega este sábado a ... su fin. La celebración comenzará a las 10.00 horas, con diana del grupo de Txistularis de la localidad. Una hora después, a las once, tendrá lugar la solemne celebración religiosa presidida por el obispo de la Diócesis. Además de la misa, varios grupos de Lasarte-Oria participarán en este evento, entre ellos, los miembros del coro Alboka, la organista de la Basílica de Santa María de Donostia Ana Belén García, dantzaris de Erketz euskal dantza taldea y músicos de Zero Sette akordeoi orkestra. Representantes municipales, miembros de asociaciones locales y vecinos de Lasarte-Oria en general arroparán a la comunidad de religiosas que vivirán con emoción la jornada de celebración de este sábado.

Y es que los actos por este 350 aniversario comenzaron el jueves con una interesante mesa redonda sobre la historia del convento de las Madres Brígidas de Lasarte-Oria y el viernes tuvo lugar el emocionante recital de música de cámara que ofreció el quinteto Oiasso, en el que fueron desgranando una decena de composiciones musicales de grandes creadores vascos que fue del agrado del público asistente.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión