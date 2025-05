«Estamos contentos con la sentencia y esperamos que ya no recurran más»

María Cortés Lasarte-Oria Lunes, 12 de mayo 2025, 19:45 | Actualizado 20:23h. Comenta Compartir

Sorpresa, y de las gratas, la que recibieron Yeray Rodríguez y su familia hace unos días. El Juzgado de lo Social Nº2 de Donostia ... ha condenado al Departamento de Salud del Gobierno Vasco a abonar a esta familia del menor lasarteoriatarra los gastos derivados del tratamiento de la hormona de crecimiento que están costeando de manera privada, en la Policlínica Gipuzkoa, tras serles denegado reiteradamente dicho tratamiento en Osakidetza. «Para mí, era lógico que ganáramos. Pero no quería hacerme ilusiones, porque nos hemos llevado ya muchos chascos», destaca la ama del menor, Patricia. Muy emocionada relata cómo recibió la noticia a través de su abogado. «Nos llamó Óscar Padura el viernes pasado y me dijo 'tengo buenas noticias'. Me mandó la sentencia y no me lo podía creer. En su día decidimos que ya no nos compensaba volver a pedir a Osakidetza que le dieran la hormona, porque prefería gastarme ese dinero de abogados en tratamiento que en abogados. Pero apareció Óscar y nos ha ayudado de forma gratuita, porque si no, no podría haber hecho frente a este juicio. Otros abogados me pedían 5.000 euros, dinero que he preferido dejarme en la hormona, y además, tengas la razón, parece ser que a la Administración Pública nunca le condenan al pago de las costas del juicio. Así que tendría que asumir mi parte», destaca Patricia.

En lo que se refiere a la sentencia, la jueza ha estimado, tras escuchar a ambas partes en el juicio que tuvo lugar el pasado mes de marzo que, «el menor cumple con todos los requisitos legales y necesarios» para que se le autorice dicho tratamiento; haciendo hincapié «sin género de dudas», que este tratamiento entra dentro de la cartera de servicios de Osakidetza. Aunque el departamento de Salud puede recurrir aún esta sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Patricia espera que no lo hagan. «El juicio fue muy complicado. Me tuve que salir incluso de él, porque se llegó a decir que darle la hormona a Yeray no era algo de vida o muerte para el niño. Tuvimos que escuchar cosas muy duras. Creo que la justicia nos ha dado la razón y debería ser suficiente. Que nos dejen en paz ya de una vez. No me podría creer que recurrieran, pero es muy probable que lo hagan», lamenta Patricia. La ama de Yeray aprovecha la ocasión para volver a dejar claro que «solo hay que ver lo mucho que le ha ayudado a mi hijo el tratamiento. La sentencia recoge como hechos probados que antes del tratamiento con hormona de crecimiento en Policlínica Gipuzkoa, el menor crecía a un ritmo de 4,5 centímetros al año; y posteriormente, según los controles realizados, lo hace a más de 6 centímetros al año. Cada centímetro es importante para nosotros. Pero ya no es solo en estatura, que es evidente, sino en volumen también. Está claro que la hormona le está haciendo mucho bien a Yeray. Y es un alivio que una jueza nos haya dado la razón. Nunca he entendido la postura de Osakidetza. Tenemos informes médicos que indican que mi hijo 'no cumple los criterios de exclusión'y que era un 'paciente indicado para iniciar este tratamiento'».

