Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ISAAC FARRÉ

Lasarte

Concentración en Okendo

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:15

Comenta

Como viene realizando en los últimos meses, Lasarte-Oria Palestina herri plataforma convocó a los vecinos a una concentración ayer por la tarde en Okendo plaza. Al igual que ocurrió en muchos otros municipios del territorio, en Lasarte-Oria también los vecinos salieron a la calle para apoyar la causa Palestina y mostrarse en contra de las actuaciones del estado de Israel, en este caso, de la reciente intervención del ejército de Netanyahu en la detención de la travesía de la Global Sumud Flotilla.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  3. 3

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  4. 4

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  5. 5

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  6. 6 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  7. 7 Un concursante de OT 2025 critica el uso de las lenguas cooficiales: «Lo mejor es utilizar el castellano porque...»
  8. 8 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  9. 9

    La Real vestirá de Joma la próxima campaña
  10. 10 Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Concentración en Okendo

Concentración en Okendo