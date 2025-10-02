Concentración en Okendo

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:15 Comenta Compartir

Como viene realizando en los últimos meses, Lasarte-Oria Palestina herri plataforma convocó a los vecinos a una concentración ayer por la tarde en Okendo plaza. Al igual que ocurrió en muchos otros municipios del territorio, en Lasarte-Oria también los vecinos salieron a la calle para apoyar la causa Palestina y mostrarse en contra de las actuaciones del estado de Israel, en este caso, de la reciente intervención del ejército de Netanyahu en la detención de la travesía de la Global Sumud Flotilla.