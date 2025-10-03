II Campeonato de Trinkete, esta jornada, en el espacio de Mirentxu

M. C. lasarte-oria. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:16 Comenta Compartir

En el frontón de Mirentxu tendrá lugar hoy la segunda edición del Campeonato de trinkete. Los aficionados a la pelota podrán disfrutar de los partidos que comenzarán desde las nueve de la mañana y se alargarán hasta la tarde.

Más de una treintena de participantes competirán en la primera ronda, buscando los mejores resultados para seguir adelante y poder llegar a la final de la tarde. Entre los participantes Iker Artetxe defenderá el título logrado en la primera edición de este evento deportivo. Tras la final, los organizadores realizarán varios sorteos.