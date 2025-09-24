Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

En la biblioteca municipal se presentó la programación que se ofrecerá allí hasta diciembre. MARÍA

Lasarte-Oria

La biblioteca presentó su variada y accesible programación hasta diciembre

Habrá actividades literarias especiales, divertidos talleres infantiles y diversos encuentros para todas las edades

María Cortés

María Cortés

Lasarte-Oria

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:51

La biblioteca municipal, un espacio que va más allá de la lectura, dio a conocer este miércoles la programación de la que podrán disfrutar ... los lasarteoriatarras de todas las edades hasta el próximo mes de diciembre. En el acto, la concejal de Cultura, Ainara Elicechea, y la responsable de la biblioteca municipal, Irene Urruzola Arratibel, dieron a conocer las actividades previstas para los próximos meses, que incluye tertulias literarias, presentaciones de libros, talleres, cuentacuentos y actividades dirigidas tanto al público infantil como al adulto.

