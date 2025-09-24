La biblioteca presentó su variada y accesible programación hasta diciembre

La biblioteca municipal, un espacio que va más allá de la lectura, dio a conocer este miércoles la programación de la que podrán disfrutar ... los lasarteoriatarras de todas las edades hasta el próximo mes de diciembre. En el acto, la concejal de Cultura, Ainara Elicechea, y la responsable de la biblioteca municipal, Irene Urruzola Arratibel, dieron a conocer las actividades previstas para los próximos meses, que incluye tertulias literarias, presentaciones de libros, talleres, cuentacuentos y actividades dirigidas tanto al público infantil como al adulto.

Elicechea destacó que «la Biblioteca es un espacio vivo, abierto a toda la ciudadanía, que busca fomentar la lectura, la creatividad y el encuentro entre personas de diferentes edades». En este sentido, subrayó la diversidad de propuestas diseñadas para que «toda la población encuentre una actividad a su medida».

Septiembre

Día 26. Dentro de la Semana de la Movilidad la Biblioteca sacará un txoko de lectura a la calle.

Octubre

Día 11 Sesión de Liburu Baby Kluba.

Día 15 Tertulia con Mónica Leiva.

Día 24 Presentación del libro 'Mosaico de imágenes' de Ludi Cuesta.

Día 25 Sesión de Liburu Baby Kluba

Día 25 Dos talleres de robótica Lego.

Día 28 Tertulia con Aintzane Usandizaga.

Día 29 Taller 'Irakurketa etxean Nor-nori-nork'.

Noviembre

Día 8 Sesión de Liburu Baby Kluba.

Día 8 Dos talleres de experimentos de tinta invisible, pasta de elefante...

Día 12 Tertulia con Mónica Leiva.

Día 22 Liburu Baby Kluba.

Día 26 Cuentacuentos sobre la violencia ('Mari', 'Galtzagorri') dirigido a niños entre 6 y 8 años.

Diciembre

Día 2 Taller 'Euskaraz irakurtzeko bitaminak'.

Día 9 Visita de los alumnos de Zubieta a la Biblioteca con Juan Kruz Igerabide.

Día 10 Tertulia con Mónica Leiva.

Día 13 Liburu Baby Kluba.

Día 16 Tertulia con Aintzane Usandizaga.

Día 20 Sesión de Liburu Baby Kluba.

Día 29 Liburu Baby Kluba.

Por su parte, Irene Urruzola explicó que el calendario de actividades arranca con el proyecto 'La Mochila Viajera', que se prolongará durante todo el curso escolar. «A través de esta iniciativa, las familias recibirán en préstamo, durante 21 días, una mochila que contiene libros, juegos y retos creativos. De estos últimos saldrá una muestra en las que se expondrán dichos proyectos». Pero habrá mucho más: tertulias literarias mensuales, coordinadas por Mónica Leiva y Ain-tzane Usandizaga, con obras de autores como Andrés Barbá, Luisa Carnés, Pedro Mairal, Nerea Loiola o Jule Goikoetxea; la iniciativa Liburu Baby Kluba; presentaciones de libros, entre ellas la de Ludi Cuesta en octubre; talleres especiales, como los de robótica Lego, experimentos científicos, 'Irakurketa etxean Nor-nori-nork' para educadores o 'Euskaraz irakurtzeko bitaminak' para adultos; actividades de sensibilización, como el cuentacuentos sobre violencia dirigido a niños de 6 a 8 años, en colaboración con la sección de Igualdad; visitas escolares, como la que realizarán a la biblioteca los alumnos de Zubieta con Juan Kruz Igerabide.

Los responsables quisieron dejar claro que «la biblioteca no solo es un lugar para leer, es un punto de encuentro cultural y social. Queremos que este trimestre sea un reflejo de esa riqueza colectiva», concluyó la concejal, aprovechando para animar a la ciudadanía a participar en la programación prevista.