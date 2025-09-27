Beldur Barik 2025 lehiaketan parte hartzeko epea zabalik Lasarte-Orian

LasarteBeldur Barik 2025 lehiaketan parte hartzeko epea zabalik Lasarte-Orian
lasarte-oria.
Larunbata, 27 iraila 2025, 20:18
Udalak jakitera eman duenez, dagoeneko zabalik dago Beldur Barik 2025 lehiaketan parte hartzeko lanak aurkezteko epea. Emakundek bultzatutako eta hainbat euskal erakundek babestutako ekimena da eta gazteen artean indarkeria matxisten aurrean ahalduntze eta konpromiso jarrerak sustatzea du helburu.
Lehiaketa Euskal Autonomia Erkidegoan bizi edo ikasten duten 12 eta 20 urte bitarteko gazteentzat da. Lanak ikus-entzunezko formatuan aurkeztu beharko dira, gehienez 3 minutuko iraupenarekin eta 'Beldur Barik Jarrera' deritzona transmititu beharko dute: indarkeria matxisten aurkako jarrera kritiko, positibo eta aktiboa, harreman aske, errespetuzko, anitz eta berdintasunezkoak erakutsiz.
Lanak aurkezteko epea azaroaren 9ko 23:59ra arte luzatuko da. Parte-hartzaile bakoitzak, bakarka edo taldean, gehienez hiru proiektu aurkeztu ahal izango ditu. Bideoak Youtube, TikTok, Facebook edo Instagram bezalako plataformetara igo beharko dira aldez aurretik eta ondoren webgune ofizialaren bidez eman beharko da izena www.beldurbarik.eus.
